Rimodellare le città ripensando l’architettura

La pandemia tra le molte cose ci sta costringendo a immaginare un modo più sostenibile di vivere e abitare, in questo senso una delle sfide più affascinanti dei nostri tempi è quella di trasformare le città in luoghi attenti alle persone e a 0 emissioni, sostenibili e a prova di crisi.

L’architettura e l’urbanistica giocano a questo proposito un ruolo fondamentale. Risponde perfettamente a questa filosofia il progetto firmato da 3deluxe per la nuova sede aziendale dell’associazione newyorkese #WeThePlanet: un edificio integrato nell’ambiente, sostenibile e in grado di rimodellare le nostre città.

Tetto verde per dare ossigeno!

I tetti verdi possono giocare un ruolo fondamentale nel migliorare il bilancio di carbonio nelle nostre città e il clima urbano complessivo. Inverdire estensivamente i nostri tetti, aree che per molto tempo sono state largamente trascurate, oltre a dare un enorme contributo alla regolazione del clima nelle nostre città surriscaldate, aiuta a limitare i consumi di energia e a migliorare considerevolmente la qualità dell’aria.

E’ su questo principio che Kunal Sood – Co-Founder #WeThePlanet ha chiesto allo studio 3deluxe di immaginare la nuova sede: “Pensiamo alle giungla delle città come una vera giungla urbana”.

Design e natura alla base del progetto

L’idea alla base dell’edificio segue il principio 50/50 di 3deluxe, ovvero che il 50% di ogni progetto di costruzione dovrebbe essere riservato alla natura. In questo caso prende la forma di un rigoglioso biotopo naturale sul tetto che occupa la stessa superficie dell’interno. La forma semplice dell’edificio corrisponde a quella di un ripido pendio, si tratta di un approccio scenografico all’architettura, che offre l’opportunità di situare gli ambienti interni sotto una collina.

L’edificio è completamente vetrato garantendo massima illuminazione naturale. Inoltre è dotato delle più innovative tecnologie intelligenti per il recupero energetico e la riduzione dei consumi, tra cui fotovoltaico trasparente, vetro intelligente eyrise®, bioreattori ad alghe e lamine solari realizzate con rifiuti di cucina riciclati.

Il biotopo verde sul tetto diventerà uno spazio aperto alla collettività, in cui si potranno svolgere attività di giardinaggio urbano e apicoltura, ma anche laboratori per le scuole, spazio per eventi culturali e conferenze. In cambio le persone si prenderanno cura dell’ambiente naturale.

Ma non solo, il biotipo sarà uno spazio a disposizione, oltre che per le persone, anche per gli uccelli, gli insetti e vari tipi di piante, promuovendo così la biodiversità.

Allo stesso tempo immagazzinerà l’acqua piovana e umidificherà l’ambiente nei giorni caldi, assorbirà il particolato, trasformerà l’anidride carbonica in ossigeno e migliorerà la qualità dell’aria.

Il giardino pensile isolerà l’interno dell’edificio dal freddo e dal caldo, oltre a ridurre il suo consumo energetico. L’edificio sarà come un organismo vivente e influenzerà positivamente l’ambiente circostante.

