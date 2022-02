E’ stata recentemente inaugurata a Turano Lodigiano Solisca, la comunità energetica realizzata dalla digital energy company Sorgenia in collaborazione con il Comune. Si tratta della prima REC inaugurata in Lombardia e tra le prime in Italia, che permetterà l’autoproduzione di energia green e l’auto-consumo per 23 famiglie (attualmente sono 9 ma destinate ad aumentare), la parrocchia e nove utenze comunali.

Il progetto è stato lanciato nel 2020, poco dopo la firma del decreto che dava il via libera alla sperimentazione delle comunità energetiche rinnovabili (REC) per promuovere l’autoconsumo collettivo.

Nel dettaglio la comunità energetica di Turano, grazie ai due impianti fotovoltaici di potenza complessiva di 45 kW installati sulle aree coperte del campo sportivo e della palestra, produrrà circa 50.000 kWh/anno di energia rinnovabile che riusciranno a soddisfare i consumi delle utenze coinvolte.

Una piattaforma digitale, collegando tutti i pod e gli smart meters, monitora i dati di produzione e consumo, i flussi di potenza, gli scambi di energia – prodotta, prelevata, condivisa – e il risparmio in bolletta. Tutti gli utenti potranno verificare tramite una semplice APP i propri consumi, ricevendo anche suggerimenti per limitare gli sprechi, adottando comportamenti virtuosi, ottimizzare l’efficienza e risparmiare. La piattaforma inoltre fornisce interessanti dati legati alla sostenibilità ambientale, quali le emissioni di CO2 evitate e il numero di alberi equivalenti piantati.

E’ soddisfatto il Ceo di Sorgenia Gianfilippo Mancini che sottolinea che si tratta di una REC numerosa e che unisce più soggetti – pubblica amministrazione e cittadini di Turano Lodigiano – per generare benefici ambientali e risparmi economici con l’obiettivo comune di sostenere la transizione energetica verso le 0 emissioni, grazie a innovazione, sostenibilità e condivisione. “Le REC sono anche una risposta concreta e intelligente al caro bollette e questa è una ragione in più per credere che nei prossimi anni cresceranno molto”. Proprio per questo Sorgenia intende realizzare altri progetti REC, in collaborazione con le amministrazioni comunali più sensibili a queste tematiche.

Per il sindaco di Turano Lodigiano Emiliano Lottaroli il progetto Solisca valorizzerà la comunità e il “fotovoltaico – già altamente virtuoso dal punto di vista ecologico-ambientale – anche in senso economico e sociale”.

