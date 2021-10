Viessmann Italia lancia l’undicesimo concorso di idee, proseguendo la sua missione di sostenitrice della progettazione efficiente. Il concorso spinge, infatti, i progettisti termotecnici a proporre soluzioni innovative caratterizzate da qualità progettuale globale, requisiti di efficienza energetica e sostenibilità economica ed ambientale, sulla base delle innovazioni tecnologiche disponibili.

Concorso di idee Viessmann 2021

Per questa edizione i temi più sentiti saranno quelli del Decreto rilancio, con particolare riferimento al Superbonus 110% e alla possibilità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, e delle comunità energetiche, la cui normativa è stata implementata segnando un punto di partenza importante per l’evoluzione del settore impiantistico.

Il concorso è un’occasione di confronto tra progettisti riguardo la personale interpretazione del settore dell’energia in costante evoluzione, caratterizzato da una progettazione sempre più multi-tecnologica e multi-disciplinare.

Quali caratteristiche devono avere i progetti?

I progetti devono prevedere l’impiego di almeno un significativo prodotto Viessmann, che dovrà essere correntemente disponibile sul mercato.

I prodotti Viessmann tra cui scegliere sono:

Caldaie a condensazione a gas e gasolio

Caldaie a biomassa

Cogenerazione

Pompe di calore

Sistemi ibridi

Climatizzazione

Sistemi di ventilazione

Solare termico

Fotovoltaico

E-mobility

Soluzioni industriali

Gli elaborati possono fare riferimento a riqualificazioni di impianti esistenti oppure a nuove installazioni negli ambiti civile, commerciale – industriale e terziario o agricolo.

Concorso di Idee 2021: premi in palio

La Giuria valuterà i progetti assegnando premi e riconoscimenti relativi alla posizione raggiunta; nello specifico tra i progetti che conquisteranno il gradino più alto del podio, verranno assegnati tre premi speciali:

Premio Speciale Pompa di Calore > 100 kW

Premio Speciale Superbonus 110%

Premio Speciale Progetto Industriale

Per partecipare al concorso clicca qui

