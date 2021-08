A cura di: Andrea Ballocchi

Il fotovoltaico per edifici commerciali che non ti aspetti si presenta sotto una veste insolita, senza vetro né alluminio, spesso meno di una matita. Già questo è in grado di incontrare attese di mercato assai importanti. Stiamo parlando dei pannelli solari Maxeon Air, progettati da Maxeon.

Si tratta di un pannello adesivo mediante una speciale colla, ideale per i tetti di edifici commerciali che non possono ospitare pannelli fotovoltaici tradizionali per problemi di peso. Il 40% dei commercial buildings, che attualmente non possono ospitare impianti fotovoltaici, è potenzialmente interessato.

Presentati a maggio, hanno fatto la loro apparizione “virtuale” nei giorni scorsi attraverso un approfondimento tecnico sul prodotto in occasione di “The smarter E Industry Days”, evento online sui temi del nuovo mondo dell’energia e saranno commercializzati tra 2021 e 2022.

La nuova soluzione Maxeon Air crea un notevole interesse grazie alle caratteristiche uniche. Questi pannelli sono conformabili, ultraleggeri, robusti, certificati antincendio e possono essere fatti aderire direttamente al tetto senza bisogno di scaffalature o altri sistemi di montaggio. Il primo prodotto introdotto con questa tecnologia sarà destinato all’installazione su tetti che non sono progettati per sostenere il peso dei sistemi solari convenzionali. Solo in Europa, la società stima che ci sia un mercato annuale non servito per i tetti a basso carico di oltre 4 GW.

Questo è il nuovo che avanza, pressoché tutti i colossi cinesi hanno intenzione di lanciare prodotti analoghi anche se Maxeon Solar Technologies ha fatto la prima mossa e ha messo sul tappeto un prodotto e la cui tecnologia garantisce il 20,9% di efficienza.

Leggero, duttile e performante: le doti del fotovoltaico per gli edifici commerciali

La prima dote di Maxeon Air™ è la leggerezza. Non richiede nessun telaio metallico e nessun vetro e il sistema di montaggio adesivo riduce ulteriormente il peso, dato che non sono necessari scaffali. Il peso installato risultante di circa 6 kg/m²: è meno della metà dei sistemi convenzionali, riducendo notevolmente il carico sul tetto. Grazie al suo design peel-and-stick, lo strato adesivo integrato in fabbrica permette l’installazione del pannello solare direttamente sulla superficie del tetto, senza scaffalature, ancoraggi o zavorre. Questo riduce il tempo di installazione e minimizza l’interruzione dell’attività durante l’installazione.

I pannelli Maxeon Air™ sono dimensionati in modo ottimale per la larghezza standard della membrana del tetto. Non solo: sono progettati per adattarsi alle superfici irregolari del tetto. Un’ottima proposta di fotovoltaico per edifici commerciali.

C’è poi la seconda, ma fondamentale dote: l’efficienza. Le celle solari Maxeon Air™ in silicio monocristallino si avvalgono della tecnologia del contatto sul retro (IBC – Interdigitated Back Contact). Le celle solari a contatto posteriore eliminano del tutto le perdite di ombreggiamento, mettendo entrambi i contatti sulla parte posteriore della cella. Un ulteriore vantaggio è che le celle con entrambi i contatti sul retro sono più facili da interconnettere e possono essere posizionate più vicine tra loro nel modulo poiché non c’è bisogno di uno spazio tra le celle. Tutto questo permette di massimizzare la superficie captante, consentendo così di avere elevate performance. Il pannello solare Maxeon Air™ che ne risulta, conta su un’efficienza del 20,9% combinata con un basso coefficiente di temperatura di potenza, tolleranza all’ombra e ampia risposta spettrale.

Il fine spessore di questi pannelli fotovoltaici sul tetto (4 mm, la matita affiancata fa comprendere meglio di tante parole) produce fino al 50% di energia in più rispetto al fotovoltaico convenzionale, grazie all’efficienza e un rapporto di tasso di copertura del tetto del 90%.

Fotovoltaico peel-and-stick: pronti al lancio sul mercato già dalla seconda metà 2021

Maxeon Solar Technologies aveva annunciato a maggio la commercializzazione della sua nuova soluzione tecnologica Maxeon Air™. Risultato di cinque anni di ricerca, sviluppo e test, questo pannello fotovoltaico per edifici commerciali ultra leggero e adesivo sarà presente in progetti selezionati in Europa nella seconda metà del 2021, e sarà disponibile al più ampio mercato per il primo trimestre del 2022.

“Per quasi cinquant’anni, l’industria dell’energia solare ha utilizzato quasi esclusivamente la costruzione di pannelli in vetro. Poiché i pannelli solari sono aumentati in dimensioni e il costo delle celle solari è stato drasticamente ridotto, il costo del trasporto, dell’installazione e del montaggio di grandi pannelli di vetro è diventato una parte relativamente più grande del costo totale del sistema. Con la tecnologia Maxeon Air, possiamo ora sviluppare prodotti che riducono questi costi aprendo opportunità di mercato completamente nuove, come i tetti commerciali a basso carico”, ha affermato Jeff Waters, CEO di Maxeon Solar Technologies.

