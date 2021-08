Genius Watter trasforma in eco-resort il King Fisher Village

Il King Fisher Village cambia vesti e diventa un eco-resort grazie alla realizzazione da parte di Genius Watter del nuovo sistema di efficientamento energetico e idrico che risponde a un progetto di sostenibilità solare a zero emissioni grazie al quale la struttura riuscirà ad abbattere notevolmente i costi operativi.

La vicinanza all’Oceano Atlantico ha fatto sì che il King Fisher Village vedesse in Genius Watter il partner ideale per soddisfare le proprie richieste.

Essendo la struttura situata in un’isola dove piove meno di una settimana all’anno era necessario impiegare una soluzione che fosse in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento sostenibile elettrico e idrico e di ottimizzazione dei costi, che in quest’area riguardano proprio l’approvvigionamento idrico ed energetico.

Genius Watter per la trasformazione del King Fisher Village

Genius Watter impiega una tecnologia di desalinizzazione dell’acqua che permetterà al resort di offrire agli ospiti acqua ed energia tramite fonte solare, totalizzando un risparmio dei costi operativi dell’85%, nonché un significativo miglioramento della qualità dell’acqua fornita. Nello specifico, il progetto ridurrà i costi e l’impatto ambientale sostituendo l’attuale fornitura idrica proveniente da sistemi di desalinizzazione diesel di un ente locale. Ma non è tutto.

L’eco-resort si impegnerà nel conseguimento dell’obiettivo sostenibile riducendo il consumo di acqua in bottiglie in plastica, al posto delle quali verrà messa a disposizione gratuitamente acqua potabile di ottima qualità, prodotta dalla tecnologia Genius-RO.

Si tratta di una tecnologia che a valle del processo di desalinizzazione mineralizza l’acqua per renderla potabile. Commenta il direttore del King Fisher Village: “Subito dopo aver rilevato KFV nel 2017, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza adottare scelte più sostenibili. Abbiamo quindi iniziato a valutare diverse opzioni e partner per questo progetto. In GW abbiamo visto un partner competente ed affidabile, data la consolidata esperienza nel fotovoltaico, non solo per lo sviluppo e installazione del progetto ma anche in quanto partner solido in grado di garantire la manutenzione negli anni a venire. Grazie anche alla sua presenza in loco e conoscenza del territorio, siamo assolutamente certi di aver scelto il partner giusto per intraprendere il percorso di trasformazione sostenibile in eco-resort del King Fisher Village.”

