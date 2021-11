Il System Performance Index si basa sul confronto delle proprietà che caratterizzano i sistemi di accumulo sulla base dei rapporti di prova forniti da laboratori di misurazione indipendenti. Prevede, quindi, simulazioni e valutazioni che riconoscono o meno l’efficienza del sistema sottoposto ad esame.

Le soluzioni per l’accumulo fotovoltaico premiate

Le soluzioni inverter PLENTICORE plus, nelle classi di potenza 5,5 e 10 kW, PLENTICORE BI 10/26 e PIKO MP plus 4.6-2, in combinazione con le BYD Battery-Box nel design premium HVS, hanno brillantemente superato le prove e si sono aggiudicati dei premi di riconoscimento per la loro efficienza.

PLENTICORE plus

L’inverter PLENTICORE plus è stato presentato nelle classi di potenza da 5 kW e 10 kW. Nella versione da 5 kW con BYD Battery-Box HVS 7.7 ha superato il test con un SPI del 91,2%.

Grazie al livello di avanzamento raggiunto dal software sono stati registrati miglioramenti nella dinamica di regolazione, con un conseguente effetto positivo sul risultato complessivo. PLENTICORE plus 5 kW si è classificato tra i primi 3 in questa classe di potenza.

Nella classe di potenza di 10 kW con BYD Battery-Box accoppiata nella versione premium HVS 12.8. ha ottenuto, invece, un SPI del 93,7, con perdite di regolazione e dimensionamento pari allo 0,1%.

Il sistema ha fornito un’elevata capacità di accumulo utilizzabile di 12,8 kWh e un’eccellente efficienza di conversione di quasi il 96% per la carica e la scarica aggiudicandosi il 3° posto e l’inserimento nell’eccezionale classe energetica A.

PLENTICORE BI

L’inverter per accumulo AC PLENTICORE BI è stato presentato nella versione da 10 kW/26 ampere, abbinato alla BYD Battery-Box, conseguendo un SPI del 92,7%. Il risultato è una gestione dell’accumulo per le utenze energivore di altissima qualità con perdite estremamente limitate.

La capacità utilizzabile della batteria in questa configurazione è di oltre 12 kWh, garantendo cicli di carica e scarica veloci con un’intensità di corrente di 26 ampere. Caratteristiche che hanno permesso di registrare il miglior risultato SPI tra i sistemi con accoppiamento AC.

PIKO MP plus

PIKO MP plus 4.6 2 ha mostrato i suoi punti di forza sia nel funzionamento DC che nel funzionamento AC, raggiungendo elevati valori di efficienza nella gamma monofase con un SPI del 90% (DC) e 89,6% (AC).

Gli elevati gradi di efficienza uniti al breve tempo di attesa e al basso consumo in standby della batteria hanno permesso all’inverter PIKO MP plus di avere nettamente la meglio anche su affermati leader di mercato.

