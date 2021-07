La tendenza ad abbracciare la mobilità elettrica cresce costantemente e sempre più consumatori indirizzano le proprie scelte di acquisto verso soluzioni del mondo green. Le aziende si preparano, quindi, a rivoluzionare la propria attività sia per ridurre l’impatto ambientale che per comunicare ai clienti la decisione di intraprendere la strada della transizione ecologica.

Una recente indagine di Centrica Business Solutions rivela che il 77% delle aziende a livello globale passerà alla mobilità sostenibile e tra le aziende italiane coinvolte è emerso che:

il 46% ha adottato l’infrastruttura e il software di ricarica dei veicoli elettrici in tutta l’azienda o in parte di essa,

il 43% ha in programma di implementarlo nel corso dei prossimi 2 anni.

Alla luce di questi risultati, Cristian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di arricchire la nostra offerta di soluzioni energetiche innovative con un ecosistema semplice e integrato, che consente di implementare un’infrastruttura per i veicoli elettrici, completa di hardware di ricarica, software intelligente per la gestione dell’energia della colonnina, sito aziendale e app mobile per supportare i guidatori”.

La relazione tra cambiamento climatico e mobilità sostenibile

Vi è una stretta relazione tra cambiamento climatico e mobilità sostenibile, data dal fatto che i gas nocivi dei veicoli tradizionali rappresentano una delle maggiori fonti di emissione di gas serra in Europa (circa il 25%) e delle emissioni Scope 3, ossia le emissioni indirette dovute all’attività aziendali.

Queste ultime sono considerate le più complesse da ridurre in quanto non sono sotto il diretto controllo aziendale.

Queste valutazioni mettono in evidenza la necessità di attuare una rapida transizione nel settore dei trasporti per rispettare gli impegni che tutti i governi nazionali stanno prendendo sul fronte climatico. Impegno particolarmente sentito anche dai cittadini privati, il 75% dei quali impegnati nell’acquisto di una vettura nuova ritiene l’impatto ambientale un aspetto importante da tenere in considerazione.

Un contributo fondamentale è stato dato dalla recente campagna di rottamazione, sostenuta dagli incentivi governativi per la fascia di emissioni 61-135 g/Km. Secondo lo Smart Mobility Report 2020 la campagna ha, infatti, consentito di rottamare in 3 mesi e mezzo circa 186.000 vetture obsolete, riducendo di 115.000 tonnellate all’anno le emissioni di CO2. Nel 2020 il livello medio di emissioni delle vetture immatricolate nell’anno è infatti risultato di 3,4 g/Km inferiore al target indicato dall’UE.

I vantaggi della mobilità elettrica per le aziende

Per un’azienda l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici rappresenta un modo per ridurre la propria impronta di carbonio e incrementare la sostenibilità, nonché migliorare la propria immagine e ridurre i costi.

Le aziende che abilitano soluzioni per la mobilità elettrica:

migliorano la reputazione del brand,

dimostrano una leadership green e credenziali di sostenibilità più forti,

fidelizzano maggiormente i clienti,

incrementano l’attrattività per potenziali nuovi assunti,

ottengono soddisfazione dei dipendenti.

Ma c’è di più. Protendere verso la mobilità elettrica può sbloccare l’opportunità di integrare l’infrastruttura di veicoli elettrici con soluzioni di energia distribuita e rinnovabile on-site, come l’energia solare o la cogenerazione, che possono ridurre ulteriormente i costi energetici e migliorare la sostenibilità in tutta l’azienda.

