IBC AeroFix G3 è il sistema di montaggio aerodinamico per tetti piani che non necessita di perforazioni e offre ancora più opzioni personalizzate ed economiche per l’installazione del fotovoltaico, adattandosi perfettamente alle diverse dimensioni del modulo.

I vantaggi del sistema di montaggio IBC AeroFix G3

IBC AeroFix G3 offre un’ampia gamma di opzioni di montaggio, sia trasversale che verticale, e la possibilità di combinare binari di base larghi e stretti, rispondendo alle esigenze di un mercato che richiede moduli FV sempre più grandi e massima sicurezza di installazione.

Questa soluzione permette, infatti, il montaggio di moduli con lunghezze da 1500 a 2100 mm e larghezze da 980 a 1150 mm e si serve di un giunto di inclinazione integrato per scongiurare il rischio di tensione meccanica nel modulo e, quindi, di danni alle celle con conseguente perdita di prestazioni.

La combinazione di binari di base larghi e stretti nello stesso sistema permette di disporre con il binario stretto e più economico le aree del tetto più stabili o i moduli con minore zavorra, garantendo non solo massima flessibilità, ma anche una significativa riduzione dei costi dei materiali e dei costi complessivi del sistema.

Il sistema di montaggio IBC AeroFix G3 offre massima praticità ed economicità grazie agli ampi binari a pavimento con guaine di protezione premontate e canaline per cavi integrate. Ne risulta un’installazione semplificata e un consistente risparmio di tempo, costi e fatica.

La presenza di binari a pavimento, inoltre, offre un’ampia superficie di contatto e garantisce una bassa pressione e una distribuzione uniforme dei carichi su tutto il tetto.

Massima qualità nella scelta dei materiali

IBC AeroFix G3 è realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità come alluminio e acciaio inossidabile e tutti i componenti sono perfettamente abbinati tra loro. Tutto questo si traduce in una massima stabilità e durata per tutti i tipi di tetti piani. IBC AeroFix G3 è conforme alle ultime specifiche della Wind Technology Society (WtG).

