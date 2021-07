IBC SOLAR, azienda leader nella produzione di sistemi fotovoltaici e di accumulo di energia, espande la propria presenza sul territorio italiano con la proposta di un ricco catalogo di prodotti consultabile esclusivamente dal nuovo shop online.

Il mercato italiano del fotovoltaico adesso gode della presenza rinnovata di molteplici soluzioni di qualità per l’installazione di sistemi fotovoltaici completi in ambito residenziale e commerciale.

“L’Italia è un mercato di grandi opportunità per il settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica”, spiega Marco Passafiume, Business Development e Relationship Manager Italia di IBC SOLAR. “Con il nostro nuovo negozio online e una consegna diretta dalla sede tedesca vogliamo rafforzare l’attività di IBC SOLAR in Italia e rispondere più da vicino alle esigenze dei nostri clienti italiani”.

La capacità fotovoltaica installata nel 2020 in Italia è stata di 748 MW, motivo per il quale si classifica tra i primi sei paesi in Europa, e per i prossimi anni è previsto un nuovo boom del fotovoltaico, con il raggiungimento di una capacità annua di 2,7 GW per il 2023. Un quadro piuttosto chiaro di come il Paese rappresenti una fonte di grandi opportunità per il settore.

A tale proposito IBC SOLAR dispone di una solida rete di partner locali che supporta attraverso la fornitura di componenti di alta qualità per le installazioni e supporto tecnico qualificato. La crescita non si arresta e l’azienda continua a lavorare per espandere ulteriormente la sua consolidata rete di installatori e rafforzare il settore italiano delle energie rinnovabili.

Una crescita che l’azienda raggiungerà anche grazie al rinnovato assetto manageriale che vedrà il Sig. Patrik Danz occuparsi della gestione aziendale come Chief Sales Officer (CSO).

Lavorerà insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione, Stefan Horstmann (COO), Lars Degendorfer (CFO) e al Presidente Udo Möhrstedt (CEO), nelle vesti di responsabile delle vendite nazionali e internazionali dell’azienda, delle unità di progetto, nonché dei dipartimenti di marketing e di supporto tecnico alla vendita.

