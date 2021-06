Oggi più che mai il tema dell’inquinamento indoor è di grande attualità. Anche il Ministero della Salute si è espresso in materia di inquinamento dell’aria domestica e indoor pollution: “L’inquinamento indoor (indoor pollution) si definisce come la modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica interna, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria stessa e tali da costituire un pericolo ovvero un pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo”.

È chiaro quanto sia importante porre un’attenzione speciale al miglioramento della qualità dell’aria indoor, sia per quanto riguarda gli ambienti domestici che commerciali o industriali. Per garantire comfort e un’atmosfera salubre entrano “in azione” gli impianti (o canali) per il trasporto d’aria. Ecco quali sono le novità nel settore del benessere climatico.

Il sistema POLIISO AIR: sicurezza e alte performance

Con un know-how di oltre 30 anni, Ediltec è uno dei punti di riferimento nel settore della produzione di schiume poliuretaniche, un nome di riferimento per il settore dell’edilizia, sia civile che industriale; l’azienda è specializzata nel segmento dell’isolamento termico, nel pieno rispetto di una filosofia sostenibile e attenta al risparmio energetico e da due anni è entrata anche nel settore della diffusione dell’aria.

La competenza maturata e la continua ricerca tecnologica hanno permesso ad Ediltec di sviluppare POLIISO AIR, il sistema per la realizzazione di canali pre-isolati per il trasporto d’aria, un sistema completo che si basa sui pannelli in poliuretano espanso rivestiti in alluminio pre-isolato, corredati da una gamma di accessori, utensili e macchinari funzionali per la costruzione e l’installazione ad hoc dei canali d’aria.

L’innovazione per il settore delle canalizzazioni è l’affiancamento alla tradizionale costruzione di condotte in lamiera zincata, da un sistema di ultima generazione che utilizza come elemento principale l’alluminio pre-isolato, con tutti i vantaggi che ne derivano (leggerezza, maggiore pulizia, risparmio energetico, velocità di installazione).

Le caratteristiche di un sistema versatile

Il catalogo di prodotti Ediltec è costituito da pannelli per interno, esterno e pannelli trattati. La prima tipologia di prodotto, Poliiso Air Indoor, è costituita da una schiuma polyiso (ossia in poliuretano espanso) rigida a celle chiuse di colore giallo, espansa fra due supporti di alluminio goffrato o liscio di spessore variabile tra gli 80 ed i 200 micron.

Ad esempio, gli spessori da più alti saranno preferiti in caso sia necessaria una resistenza meccanica maggiorata per determinati metodi di pulizia interna dei canali.

Per quanto riguarda le dimensioni i pannelli presentano un formato pari a 4000×1200 mm e sono disponibili negli spessori 20,5 mm.

Il sistema impiegato per il trasporto dell’aria in zone esterne, Poliiso Air Outdoor, prevede che siano utilizzati pannelli in schiuma poliuretanica polyiso rigida a celle chiuse, caratterizzata da un colore giallo ed espansa fra due supporti di alluminio goffrato o liscio, il cui spessore va dai 80 ai 200 micron.

Gli spessori da 200 micron potranno venire utilizzati per esempio in caso venga richiesta un’aumentata resistenza agli agenti esterni.

In questo caso i pannelli hanno dimensioni standard pari a 4000×1200 mm e sono disponibili nello spessore di 30,5 mm.

In tutti i modelli è possibile personalizzare, a seconda dell’esigenza, la tipologia di rivestimento e lo spessore del supporto in alluminio, interno ed esterno separatamente, per avere i condotti dell’aria che rispecchiano maggiormente le esigenze progettuali.

Infine troviamo i pannelli trattati, gamma Poliiso Air Care, una linea di prodotti costituiti da schiuma polyiso disponibile negli spessori 20,5 e 30,5 mm.

Dato il difficile periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia, i pannelli Care della Ediltec sono rivestiti da una particolare vernice antibatterica e testati secondo la norma ISO 22196:2011 ottenendo così ottimi risultati contro Escherichia Coli, Staphilococcus Aureus, Salmonella e Legionella.

Il sistema non concerne solamente la proposta di pannelli in schiuma poliuretanica: Ediltec propone anche degli accessori come profili, anch’essi trattati con la vernice antibatterica, attrezzi e colla specifica.

Quali sono i campi di impiego del sistema POLIISO AIR? Le applicazioni con POLIISO AIR sono molteplici, sia indoor che outdoor. Troviamo ad esempio il settore ospedaliero, culturale (musei, teatri), la GDO e il comparto commerciale, oltre ad interessare anche la ristorazione e tutto il mondo degli uffici e centri direzionali.

La proposta Ediltec ampia il target di riferimento, rivolgendosi non solo al mercato edile, ma anche agli operatori che si occupano di climatizzazione, impiantistica o termoidraulica.

