Con lo sconto in fattura messo a disposizione da Chaffoteaux è possibile installare sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ad elevata efficienza a costi ridotti. E i vantaggi sono numerosi anche per i professionisti!

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato la proroga del Decreto Rilancio e delle detrazioni fiscali che agevolano gli interventi di efficientamento riguardanti la casa, garantendo opportunità di risparmio a chi decide di investire nell'efficienza energetica. Tra le misure messe a disposizione per spingere a favore della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio troviamo lo sconto in fattura, che risponde simultaneamente alle esigenze dei consumatori e a quelle dei professionisti. Lo sconto in fattura di Chaffoteaux Chaffoteaux mette a disposizione dei professionisti e dei clienti privati la misura dello sconto in fattura, che permette a chiunque decida di realizzare un intervento di efficientamento energetico di cedere le detrazioni che danno diritto al Superbonus 110% e all'Ecobonus 65% e 50%, ricevendo uno sconto immediato. Questa misura ha il duplice vantaggio di garantire un risparmio immediato per i clienti e un compenso veloce per gli installatori che hanno eseguito i lavori, erogato una volta accertati i requisiti dell'intervento. I professionisti godono, inoltre, dei vantaggi derivanti dallo sviluppo, da parte di Chaffoteaux, di un pacchetto di servizi che rendono più accessibili tutte le procedure di accesso ai bonus fiscali. Tra i servizi previsti un team dedicato all'assistenza normativa e consulenti specializzati che certificano ogni pratica e si occupano delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Il supporto di Chaffoteaux per alleggerire il lavoro di impiantisti e termotecnici comprende anche un portale dove caricare in autonomia la documentazione, in modo semplice e intuitivo.

Tema Tecnico