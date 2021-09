La pompa di calore universale Arianext M Hybrid Universal Link trasforma qualsiasi caldaia in un impianto ibrido gestibile da remoto, assicurando risparmi in bolletta e minori emissioni; inoltre, il sistema è già predisposto per integrare un eventuale tetto fotovoltaico.

Caratteristiche del sistema Arianext M Hybrid Universal Link

Il sistema firmato Chaffoteaux, in Classe energetica A+++, è formato da una pompa di calore ad alta efficienza e da un energy manager che, in base alla temperatura esterna, ai costi del combustibile e dell’energia elettrica, calcola automaticamente il rendimento di ogni generatore e attiva ogni volta la combinazione di funzionamento più conveniente.

Questa soluzione è l’ideale negli interventi di ristrutturazione e copre le necessità di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda dell’abitazione utilizzando principalmente la pompa di calore, con rendimenti superiori al 300%.

Il sistema è completamente gestibile tramite smartphone grazie all’app ChaffoLink, potendo impostare temperatura giornaliera o settimanale e monitorando i consumi in ogni momento.

Detrazioni fiscali

L’installazione di Arianext M Hybrid Universal Link dà diritto alla detrazione del Conto Termico, previsto dal GSE per interventi in grado di aumentare l’efficienza energetica, per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e che diminuisce i tempi di recupero dell’investimento o al bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie o del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.

E’ possibile, inoltre, ottenere lo sconto immediato in fattura, proposto da tutti i professionisti Chaffoteaux a chi vuole ristrutturare casa per trasformare il vecchio impianto in un sistema smart.

