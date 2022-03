La città dalla quale il tour di GoodWe avrà inizio il 13 marzo è Palermo, si passerà poi Bari, Roma, Firenze, Padova, Verona per terminare il 25 marzo con Bologna. Per ogni città è previsto un evento ricco di corsi tecnici per gli installatori partecipanti, che beneficeranno della qualifica di installatore certificato grazie al programma aziendale GoodWe PLUS+ .

Attraverso questo tour GoodWe punta alla formazione degli installatori e offre la possibilità di visitare il camper all’interno del quale saranno installati i prodotti più iconici. Si tratta di un’occasione speciale per il team italiano che, dopo più di un anno, potrà finalmente incontrare da vicino clienti e amici spiegando tutti i benefici e i vantaggi di un impianto fotovoltaico con inverter GoodWe.

In questo modo, inoltre, si potrà capire da vicino la grande crescita che l’azienda sta vivendo in Italia e apprendere il posizionamento come uno dei marchi più importanti e riconosciuti nel paese. Ma non è tutto! Durante il tour verrà istituito un concorso dedicato ai partecipanti con relativa premiazione finale.

I webinar online del programma GoodWe PLUS+, che hanno lo scopo di fornire una formazione tecnica completa e di alto livello in forma remota a tutti gli installatori, continueranno anche dopo il tour.

Le parole di Valter Pische, Sales Manager Southern Europe

“Nelle 9 giornate del tour saremo felici di incontrare di nuovo ii nostri partner e gli installatori con cui in questi ultimi anni abbiamo consolidato la nostra partnership e che hanno confidato nella nostra azienda, nei nostri prodotti e nel nostro supporto e che grazie a questo hanno deciso di installare le nostre soluzioni fotovoltaiche e storage. Grazie all’ampio portafoglio di prodotti, possiamo offrire soluzioni adatte ad ogni necessità, come ad esempio la gamma di inverter di stringa per il mercato residenziale, o gli inverter ibridi monofase con batterie a bassa tensione (soluzione residenziale perfetta per usufruire dell’Ecobonus 110%), o gli inverter ibridi trifase abbinati a batterie ad alta tensione come installazione idonea per condomini, sempre con la possibilità di beneficiare dell’Ecobonus fino al 2025 (al 65%). GoodWe inoltre dispone di una ulteriore gamma di inverter di stringa trifase ad alta potenza adatti ad installazioni in impianti commerciali, industriali ed utility-scale” afferma Valter Pische, Sales Manager Southern Europe.

