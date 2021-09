Il Viessmann Tour è partito!

Questo viaggio rappresenta una preziosa occasione per scoprire da vicino le novità di prodotto ad elevata efficienza per il riscaldamento, il raffrescamento e il fotovoltaico e approfondire il tema delle agevolazioni fiscali assieme ai professionisti Viessmann. Il Tour, infatti, prevede per ogni tappa una sessione formativa dedicata in esclusiva a installatori del settore termotecnico ed elettrico.

Il Tour ha preso il via lo scorso 20 settembre e si protrarrà fino al 13 ottobre per attraversare le strade d’Italia e arricchirle di innovazione e professionalità. In che modo? Con il truck di 17 metri dall’iconico colore arancione allestito ad hoc per l’evento.

Le soluzioni protagoniste del Viessmann Tour

Al suo interno trovano spazio efficienza energetica e soluzioni integrate che utilizzano delle fonti rinnovabili tra cui i moduli fotovoltaici Vitovolt. Questi moduli permettono di produrre in autonomia l’energia elettrica necessaria per le utenze domestiche e possono essere abbinati a Vitocharge, il sistema all-in-one che integra inverter e sistema di accumulo per ottimizzare la resa dell’impianto fotovoltaico e sfruttare l’energia elettrica in qualsiasi momento.

Non manca tra i prodotti il sistema ibrido compatto Vitocaldens 222-F, che integra caldaia e pompa di calore per riscaldare, raffrescare e produrre l’acqua calda, tutto con un unico dispositivo! Inoltre, Viessmann coglie questa occasione per presentare una nuova soluzione ibrida split per l’installazione in spazi limitati: stiamo parlando di Vitodens 100-E Hybrid, composto dalla pompa di calore monoblocco Vitocal 100-A e dalla nuova, versatile caldaia a condensazione murale Vitodens 100-E.

Sul truck sarà presente anche il climatizzatore monosplit Vitoclima 232-S, in grado di raggiungere la classe energetica A+++, estremamente silenzioso e dotato di tecnologia a plasma freddo per la sanificazione dell’aria interna tramite il processo naturale della ionizzazione dell’aria; una soluzione che riesce a ridurre del 91% la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole due ore.

Le tappe del tour organizzato da Viessmann

Il Viessmann Tour prevede 18 tappe nel nord e centro Italia a partire da Trento, toccando tra le altre Milano, Genova, Firenze e Roma, per concludersi a Trieste e per tutti coloro che visiteranno il truck, in omaggio la guida completa alle agevolazioni fiscali 2021!

