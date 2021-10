Weedoo punta ancora di più sull’efficienza energetica e lo fa anche grazie alla mobilità elettrica. Lo dimostra la collaborazione stretta con Silla Industries, che produrrà per l’azienda soluzioni per la mobilità elettrica Prism Solar e Prism Basic.

Grazie a questa collaborazione Weedoo potrà affrontare al meglio le sfide della trasformazione green, sfruttando anche le possibilità offerte dal Superbonus 110%, e confermare la grande attenzione rivolta nei confronti della sostenibilità e del rispetto ambientale.

L’accordo tra Weedoo e Silla Industries

L’accordo prevede la produzione per Weedoo da parte di Silla di Prism Solar, unico caricabatterie nel mercato in grado di dialogare al meglio con gli impianti fotovoltaici, e Prism Basic, che permette di sfruttare i vantaggi del Superbonus 110% senza trascurare la possibilità di upgrade futuri per utilizzatori di pannelli fotovoltaici.

“Abbiamo subito riconosciuto nella grinta e nella visione di Silla Industries un doer, ossia quella generazione intraprendente di imprenditori, lavoratori, manager, professionisti, artigiani, che ha voglia di impegnarsi creando, con sogni e talento, quello che non c’era” commenta Michele Libutti, CEO di Weedoo. “L’approccio al lavoro e al cliente e la voglia di rendere il nostro Paese sempre più green, sostenibile ed efficiente sono i medesimi. È su queste premesse che abbiamo identificato in loro il miglior partner per rispondere alle richieste dei nostri clienti di estendere la nostra consulenza in ambito energy anche alla mobilità elettrica”.

“È stato per noi un onore essere contattati da Weedoo per sviluppare questo nuovo progetto insieme” aggiunge Alberto Stecca, CEO di Silla, fondata con Cristiano Griletti. “Siamo certi dei risultati che questa collaborazione porterà ad entrambi: il networking e le sinergie tra giovani gruppi ci spingono sempre a fare meglio e più rapidamente, personalizzando il prodotto sulle specifiche richieste del cliente. Ci siamo dati un obiettivo ambizioso che non vediamo l’ora di raggiungere”.

