Porotherm BIO PLAN risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla Legge 90/2013 in materia di trasmittanze termiche dell’involucro, secondo la quale le strutture opache verticali nelle nuove costruzioni devono presentare una trasmittanza U pari a 0,29 W/m2K per la zona climatica D.

Nello specifico il blocco in laterizio Porotherm BIO PLAN permette di realizzare edifici nZEB e garantire al contempo la massima sostenibilità ambientale. Con un’unica posa, infatti, è possibile raggiungere prestazioni ancora più elevate rispetto a quelle richieste dalla legge 90, con il vantaggio che non è necessario applicare il cappotto termico alla parete.

Questa soluzione è caratterizzata da un’elevata massa superficiale che consente di raggiungere elevatissimi livelli di comfort estivi, con sfasamento dell’onda termica che supera le 24 ore.

Il successo di Porotherm BIO PLAN

Porotherm BIO PLAN deve il suo successo alla combinazione tra tecnologia della rettifica, ovvero l’ottima planarità delle facce superiori ed inferiori dei blocchi, e tecnologia dei setti sottili. Se la prima permette di realizzare giunti di malta di appena 1 mm, eliminando completamente il ponte termico della malta tra un corso e l’altro a vantaggio delle performance energetiche, la seconda consente di incrementare le file dei fori e la percentuale di foratura, ottimizzando le prestazioni isolanti.

Queste tecnologie non solo generano un vantaggio in termini progettuali, ma agevolano anche la posa in opera che avviene in tempi ridotti grazie al perfetto incastro dei blocchi e all’utilizzo della malta speciale Porotherm.

Superbonus 110% e sostenibilità

L’utilizzo di blocchi Porotherm BIO PLAN permette di sfruttare i vantaggi del Superbonus 110% dal momento che si tratta di soluzioni conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

La conformità dei laterizi Wienerberger è certificata dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)*, pubblicata dopo aver sottoposto i processi produttivi a complessa analisi LCA (Life Cycle Assessment). Un’etichetta ambientale che contiene le informazioni relative alle prestazioni ambientali dell’intero ciclo di vita dei materiali prodotti dall’azienda.

*Numero di certificato: ICMQ – 20117EPD, Numero di registrazione: EPDITALY0107, Data di rilascio: 21/05/2020, Valida fino al: 20/05/2025, UN CPC 37

