FIRE organizza un webinar dal titolo “Nuova piattaforma NEMO per la nomina dell’energy manager” dedicato all’illustrazione delle nuove funzionalità per l’invio delle nomine il cui termine ultimo, per i soggetti obbligati, è il 30 aprile 2022. A seguito degli interventi di miglioramento e aggiornamento della piattaforma NEMO, dedicata all’invio della nomina dell’energy manager, FIRE ha deciso di organizzate un incontro digitale per illustrare le nuove funzionalità previste da NEMO.

L’evento, a partecipazione gratuita, ha un duplice obiettivo:

illustrare le novità del portale,

ricordare ad aziende ed enti quanto sia importante nominare l’energy manager e scegliere il professionista giusto da impiegare nella gestione di progetti di efficienza energetica e sostenibilità.

L’iscrizione al webinar è gratuita è disponibile cliccando qui

*Dal 2016 la comunicazione della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia avviene esclusivamente mediante piattaforma on-line NEMO.

