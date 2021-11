CHAFFOTEAUX

Cerchi il massimo risparmio sul riscaldamento in casa? Ci pensa l’assistente virtuale Chaffoteaux, caratterizzato da controllo vocale e funzioni a distanza per regolare la temperatura e far lavora l’impianto in maniera efficiente.

Con l'assistente virtuale Chaffoteaux, compatibile con gli assistenti virtuali di Google e Amazon, è possibile gestire a distanza caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi, modificando la temperatura in ogni stanza, attraverso un sistema di gestione con valvole multi-zona, o scaldando l'acqua per la vasca senza alzarsi dal divano. Come avviene la comunicazione virtuale per la gestione a distanza? Semplice, gli impianti di riscaldamento si connettono allo smartphone attraverso l'app gratuita ChaffoLink e poi con Google Home e Alexa, permettendo di gestire l'impianto attraverso i comandi vocali, anche senza acquistare uno smart speaker. Tutto questo si traduce in notevoli vantaggi in termini di comfort e risparmio sulla bolletta. L'app ChaffoLink di Chaffoteaux mette a disposizione funzioni avanzate di programmazione e verifica dei consumi, sia per il riscaldamento che per l'acqua calda sanitaria, e permette ai centri di assistenza autorizzati di fornire un servizio di costante monitoraggio dell'impianto, con interventi di assistenza e manutenzione da remoto se necessario. Non c'è dubbio, l'assistente virtuale Chaffoteaux è la soluzione ideale per garantire massima efficienza e minimo consumo e ottimizzare l'utilizzo e la durata dell'impianto con attenzione alla sostenibilità e al comfort all'interno della casa.

