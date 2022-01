GoodWe, produttore di inverter e sistemi di accumulo, e VP Solar, distributore di sistemi energetici, hanno deciso di rafforzare ulteriormente la loro partnership a seguito dei significativi risultati raggiunti lavorando insieme. Si tratta di due realtà il cui lavoro è fondamentale per agevolare la transizione energetica e cercare di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati in Europa.

GoodWe sviluppa soluzioni per la conversione e l’accumulo di energia fotovoltaica, con un orientamento alla digitalizzazione e all’integrazione dei sistemi; mentre VP Solar è un punto di riferimento nella distribuzione specializzata di sistemi fotovoltaici e, dal 2011, ha sviluppato specifiche competenze anche su sistemi di accumulo.

Le parole di GoodWe e VP Solar

“VP Solar è un partner strategico importantissimo per GoodWe. Grazie alla sua rete commerciale capillare, la professionalità sia dal punto di vista tecnico che di vendita, possiamo contare su un partner solido ed affidabile. – dichiara Thomas Haering, Managing Director di GoodWe Europe GmbH –. Grazie all’ampio portafoglio di prodotti, possiamo offrire a VP Solar e ai suoi clienti tutte le soluzioni adatte alle loro necessità, come ad esempio la gamma di inverter di stringa per il mercato residenziale, o gli inverter ibridi monofase con batterie a bassa tensione (soluzione residenziale perfetta per usufruire dell’Ecobonus 110%), o gli inverter ibridi trifase abbinati a batterie ad alta tensione come installazione idonea per condomini, sempre con la possibilità di beneficiare dell’Ecobonus fino al 2025 (al 65%). GoodWe inoltre dispone di una ulteriore gamma di inverter di stringa trifase ad alta potenza adatti ad installazioni in impianti commerciali, industriali ed utility-scale.”

“I risultati raggiunti con Goodwe nel corso del 2021 offrono prospettive significative anche per il 2022 e gli anni a seguire – afferma Stefano Loro, fondatore e Ceo di VP Solar – grazie alla forte propensione allo sviluppo di soluzioni energetiche integrate. L’edificio ha necessità di applicare soluzioni energetiche orientate a ridurre consumi ed emissioni, incrementando la componente di energia autoprodotta da rinnovabili. Le soluzioni di accumulo stanno diventando un elemento essenziale nel sistema energetico, e Goodwe sta sviluppando con continuità tecnologie innovative, performanti e competitive anche in questo ambito. VP Solar trova in GoodWe un partner ideale in quanto è in grado di fornire un portafoglio ampio e soluzioni in continuo sviluppo, che ci permettono di prendere vantaggio e cogliere tutte le occasioni in un mercato in continua evoluzione.”

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici