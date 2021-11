L’impianto fotovoltaico sarà installato sul tetto del centro logistico ubicato ad Alblasserdam, nei Paesi Bassi, coprendo un’area di 33.300 mq per una capacità di 7 MWp. Si tratta del più grande progetto fotovoltaico su tetto per entrambe le società.

Per la posa dei pannelli solari, BayWa r.e. impiegherà il resistente e collaudato sistema di montaggio novotegra, garantendo un utilizzo ottimale della superficie del tetto. Per consentire una migliore distribuzione del carico e un’installazione più rapida è stato installato un sistema per tetto piano. Inoltre, grazie all’innovativa classe di tensione da 1500V, è stato possibile ottimizzare la produzione di energia.

Kerstin Schmidt, Managing Director di BayWa r.e. Power Solutions GmbH, racconta così la natura della partnership: “Goodman e BayWa r.e. condividono una visione complementare quando si tratta di raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità. Siamo orgogliosi di supportare Goodman nella fornitura di impianti fotovoltaici large-scale sul tetto di numerosi siti logistici dislocati in vari paesi europei”.

L’obiettivo di Goodman è quello di riuscire ad installare 400 MW di impianti fotovoltaici entro il 2025, di cui circa un quarto nell’Europa Continentale, per poter soddisfare le esigenze operative dei clienti solo con energia rinnovabile.

Il contributo dell’impianto fotovoltaico di Alblasserdam

L’istallazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto del centro logistico di Alblasserdam produrrà molta più energia rispetto a quella necessaria per i clienti all’interno del centro di distribuzione e l’eccedenza prodotta verrà immessa all’interno della rete e resa disponibile localmente per il mercato privato.

Si stima che l’istallazione eviterà la produzione di 3.770 tonnellate di emissioni di anidride carbonica, cioè l’equivalente delle emissioni prodotte da circa 1.900 famiglie ogni anno. Un dato che sottolinea l’impegno di Goodman nei confronti della transizione energetica.

BayWa r.e. supporta le aziende commerciali e industriali di tutto il mondo con soluzioni energetiche olistiche su misura per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e favorirne l’indipendenza energetica.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici