Il parco solare fotovoltaico di Kingston Farm, proprietà di Gresham House, si estende per 15 ettari e totalizza 5 MW di potenza prodotta. La sua realizzazione risale al 2011 e la sua gestione è affidata a BayWa r.e. dal 2017.

La collaborazione tra Gresham House e BayWa r.e.

La collaborazione tra Gresham House e BayWa r.e. ha portato alla luce una problematica. Il parco solare, infatti, presenta una minore efficacia dell’affidabilità degli inverter a causa della naturale usura; inoltre, questi non sono più coperti da garanzia.

BayWa r.e. ha intrapreso, quindi, uno studio dettagliato per poter intervenire con un ripotenziamento dell’impianto e, forte della propria esperienza, ha proposto la soluzione più adatta al caso, considerando le variabili commerciali e la compatibilità con le autorizzazioni richieste concesse dagli enti.

Un intervento di successo per il parco solare di Kingston

Il progetto finale ha risolto i problemi tecnici emersi in fase di analisi consentendo di rimanere entro il budget concordato ed è stato portato a termine con successo, attraverso l’utilizzo di attrezzature di alta qualità che BayWa r.e. è in grado di ottenere grazie a delle importanti partnership globali.

Natasha Kumar, amministratore delegato, BayWa r.e. Operation Services Ltd ha dichiarato: “Il funzionamento e la manutenzione continui di un impianto di energia rinnovabile è fondamentale per garantire che funzioni al massimo dell’efficienza. Il team lo ha dimostrato con successo nell’impianto di Kingston Farm e siamo molto lieti di aver raggiunto l’entusiasmante traguardo del primo progetto di ripotenziamento di BayWa r.e. nel Regno Unito. Non vediamo l’ora di replicare questo successo con altri progetti futuri per guidare la generazione di energia a basso costo e a basse emissioni di carbonio nel Regno Unito “.

BayWa r.e. sta ora lavorando ad ulteriori progetti di repowering nel Regno Unito per conto di Gresham House e, al di fuori del Regno Unito, sta promuovendo progetti di repowering in Germania, Francia e Italia come mercati chiave in Europa.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici