STØNE di INNOVA è la pompa di calore efficiente caratterizzata da un’estetica che contribuisce a trasformare un prodotto di grande innovazione tecnologica nella soluzione perfetta per tutte le ristrutturazioni e i contesti architettonici di pregio.

Si tratta di una soluzione compatta e piacevole in grado di adattarsi a ogni situazione grazie al design sviluppato da Luca Papini e alle evolute competenze messe a punto dal centro di ricerca e sviluppo di INNOVA. Un connubio che ha permesso di creare un prodotto ad altissima tecnologia volto al benessere climatico, capace di minimizzare l’impatto estetico e adatto per l’installazione anche in contesti e con modalità sino ad ora impensabili.

Caratteristiche della pompa di calore STØNE di INNOVA

La pompa di calore STØNE di INNOVA è caratterizzata da un design dalle forme morbide, ingombri ridotti, colore neutro e assenza di componenti tecnici visibili, minimizzando l’impatto visivo, senza compromettere il benessere climatico, la silenziosità, la flessibilità d’uso e la semplicità d’installazione. Per poter rispondere a ogni esigenza architettonica STØNE è disponibile in 4 diverse configurazioni:

a vista, addossata alla muratura, con espulsione dell’aria verticale (versione V);

a vista, addossata alla muratura, con espulsione dell’aria orizzontale (versione H);

a semi incasso, parzialmente integrata alla muratura (versione PI);

a incasso, completamente integrata alla muratura (versione IN).

Lo sviluppo di queste configurazioni è il risultato di una progettazione su misura e dell’attenta disposizione dei componenti interni realizzati su misura. Le dimensioni contenute e il concept modulare, inoltre, rendono STØNE la soluzione ideale anche dal punto di vista della potenza installata e della versatilità delle applicazioni.

Gamma completa STØNE di INNOVA

La gamma di pompe di calore STØNE di INNOVA include:

STØNE M1, pompa di calore monoblocco compatta, ideale per appartamenti e residenze con impianto di climatizzazione autonomo

STØNE H1 che abbina la pompa di calore monoblocco con l’unità interna a torre, per l’accumulo dell’acqua calda sanitaria (200 litri), adatta per appartamenti e residenze

STØNE B1, soluzione modulare con ingombri ridotti, che assicura la massima flessibilità di installazione per impianti di climatizzazione destinati a residenze di grande dimensione, edifici plurifamiliari, uffici e spazi commerciali

STØNE T1, caratterizzata da uno o più moduli esterni, con funzionamento in cascata, collegati da circuiti frigoriferi ai moduli interni, ciascuno integrato con l’accumulo a torre per l’acqua calda sanitaria (200 litri)

STØNE C1 che accoppia la pompa di calore modulare a un armadio metallico per ospitare l’unità interna e l’accumulo dell’acqua calda sanitaria (170 litri), ideale per celare alla vista i componenti tecnologici.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici