Il progetto, che include un impianto fotovoltaico facente parte del piano di efficientamento energetico delle strutture e delle infrastrutture pubbliche promosso dalla Regione Basilicata, punta a raggiungere la massima autonomia e l’autosostentamento del sistema idrico, nonché una riduzione dei costi necessari per il funzionamento degli impianti di potabilizzazione e della distribuzione dell’acqua e il trattamento delle acque reflue.

Zavorre del sistema Connect per l’impianto fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico, costituito da 6000 pannelli, ha richiesto l’utilizzo di circa 7000 zavorre del sistema Connect di Sun Ballast, grazie alle quali è stato possibile realizzare tre differenti impianti capaci di produrre un totale di 1730 kWp di energia rinnovabile.

La progettazione, opera dell’ufficio tecnico Sun Ballast, è stata realizzata considerando i relativi calcoli di dimensionamento, resistenza al vento, ombreggiamenti e rendimento dell’impianto, nonché la peculiarità degli edifici, le diverse tipologie di copertura e la zona di installazione dei pannelli fotovoltaici. Le zavorre del sistema Connect, scelte per questo importante impianto, sono caratterizzate da un montaggio semplice e veloce che non prevede di dover forare la copertura e rispondono nel migliore dei modi alle forti azioni del vento. Tale resistenza è stata testata in galleria del vento, certificando una resistenza a venti direzionali che superiori ai 150 km/h.

Il sistema prevede l’utilizzo di tre diverse zavorre in cemento:

una centrale,

una iniziale,

una terminale.

Gli elementi sono stati installati in modo da creare un vero e proprio reticolo di pannelli conferendo stabilità all’intero impianto e un carico sulla copertura ben distribuito, pur mantenendo un peso contenuto.

Affidabilità e competenza alla base del cambiamento

L’ufficio tecnico di Sun Ballast si avvale di un folto team di professionisti tra cui tecnici, architetti e geometri che hanno soddisfatto pienamente la richiesta del cliente rendendo l’installazione dell’impianto più semplice e veloce, grazie alla qualità e alla facilità di utilizzo del prodotto.

Sun Ballast diviene parte fondamentale dell’importante cambiamento di cui potranno beneficiare i cittadini della zona, sapendo anche di apportare un piccolo miglioramento al benessere dell’intero pianeta!

