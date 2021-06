La crisi delle materie prime non colpisce Sun Ballast

Diverse le materie prime che stanno causando problemi al settore edile, tra cui l’alluminio, una delle componenti più utilizzate nel settore delle strutture per fotovoltaico.

Si tratta di materie sempre più richieste e sempre meno disponibili a causa della difficoltà nei trasporti, che ha trascinato con sé un drastico aumento dei prezzi. A giocare un ruolo determinante nella crisi è sicuramente la pandemia, a causa della quale diverse attività sono state costrette a fermarsi e gli spostamenti tra Paesi hanno incontrato numerosi ostacoli.

Sun Ballast risponde bene alla crisi delle materie prime

Nonostante la difficoltà vissuta da molte aziende in questo particolare momento storico, Sun Ballast prosegue la sua attività senza intoppi. L’azienda, che realizza la maggior parte delle sue strutture in cemento, dispone, infatti, di scorte di prodotti dislocate presso centinaia di distributori in tutta Europa.

Questo le permette di esaudire puntualmente ogni richiesta, tanto da aver registrato nel primo trimestre del 2021 un aumento della produzione del 13,5%.

Soluzioni per il fotovoltaico sempre disponibili

La velocità di esecuzione di Sun Ballast permette al cliente di avere il prodotto in tempi brevi. Questo è possibile grazie alla produzione di migliaia di zavorre ogni settimana, non solo per far fronte alla domanda, ma anche per creare uno stock di magazzino sempre pronto e disponibile, in Italia e in Europa.

Sun Ballast collabora infatti con centinaia di distributori in tutta Europa, che non si limitano a vendere prodotti, ma fanno anche magazzino dislocato, permettendo di avere disponibilità di soluzioni per il fotovoltaico sempre in prossimità del cliente finale.

Per questo, anche in una congiuntura internazionale complessa, Sun Ballast c’è, sta bene e garantisce prodotti e servizi eccellenti, rispettando sempre le tempistiche.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia