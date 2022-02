Richmond Energy Business forum è la tradizionale manifestazione rivolta agli Energy manager e a tutte quelle figure aziendali che hanno voce in capitolo nelle scelte strategiche in ambito energetico. Richmond Energy Business forum si svolgerà a Rimini il 27 e 29 marzo 2022 e dal 21 al 23 settembre per accogliere le figure che tipicamente comprano e vendono energia, offrendo loro un’occasione preziosa per incontrarsi e misurarsi con la congiuntura e le tendenze di lungo periodo grazie a una formula la cui efficacia pare non tramontare mai.

I tre pilastri del forum sono aggiornamento, business e networking. Nel corso di un’agenda fitta di incontri che si distribuisce su due giornate e mezzo, i Delegate hanno una doppia opportunità:

ascoltare un programma conferenze di alto profilo, partecipando anche a laboratori e workshop,

incontrare una serie di aziende fornitrici selezionate grazie a un’agenda di incontri che tiene conto del reciproco interesse.

Tutto questo succederà nell’affascinante cornice del Grand Hotel di Rimini, albergo 5 stelle lusso. Si lavorerà in presenza nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria e distanziamento sociale, ma esiste anche la possibilità di partecipare all’evento in modalità online.

La partecipazione per i Delegate è gratuita e su invito, mentre la partecipazione per gli Exhibitor è a pagamento.

