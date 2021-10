Bosch propone una serie di caldaie a condensazione innovative ed efficienti che permettono di integrare sistemi alimentati ad energia rinnovabile e si inseriscono all’interno degli spazi domestici divenendo veri e propri elementi di arredo.

Le caldaie Condens di Bosch possono essere installate sfruttando i diversi incentivi fiscali a disposizione in questo momento:

conto termico,

Ecobonus,

sconto in fattura,

cessione del credito per i professionisti.

Nello specifico, quest’ultimo incentivo può essere richiesto anche attraverso la Bosch SmartPlatform.

Le caldaie a condensazione Bosch

Condens 5700i WT, 5300i WT e Condens 5300i WM

Condens 5700i WT, 5300i WT e Condens 5300i WM sono le caldaie a condensazione compatte con bollitore integrato, realizzate per soddisfare grandi necessità d’acqua calda a temperatura costante. I modelli della gamma prevedono diverse tipologie di bollitore:

stratificato,

con scambiatore a serpentina,

stratificato con scambiatore per integrazione solare.

I modelli Condens 5700i WT e 5300i WT sono predisposti per l’installazione murale, garantiscono il massimo comfort e si distinguono per l’estrema silenziosità e il design elegante. Condens 5300i WM è, invece, la caldaia a basamento disponibile in due modelli:

con bollitore solare a stratificazione da 210 litri,

con bollitore a stratificazione da 100 litri.

Caldaia a condensazione murale Condens 4300i W

Condens 4300i W è la caldaia murale gestibile da remoto, caratterizzata da un design moderno ed elegante che la rende adatta a qualsiasi contesto abitativo. Le dimensioni compatte la rendono, inoltre, perfetta anche per gli ambienti più piccoli.

Questa caldaia è caratterizzata da un’elevata efficienza dovuta alla capacità di adattare il funzionamento in base all’effettiva richiesta di calore e alla possibilità di aggiungere una sonda che permette la regolazione anche in funzione della temperatura esterna.

Ne risulta un miglioramento delle prestazioni energetiche e una consistente riduzione dell’impatto ambientale.

Caldaia compatta Condens 2300 W

Condens 2300 W è la caldaia murale a condensazione compatta con scambiatore in alluminio di silicio che garantisce efficienza, risparmio energetico e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Questa soluzione è disponibile con potenze di 24 kW per il riscaldamento e 25 o 30 kW per la produzione di acqua calda sanitaria ed è gestibile anche da remoto in abbinamento al termostato smart EasyControl; inoltre, è predisposta per l’integrazione con il solare termico.

Caldaia murale Condens 7000i W

Condens 7000i W si distingue per il design elegante e innovativo ottenuto mediante un mantello in vetro temperato al titanio infrangibile con angoli arrotondati, disponibile in due colori (bianco e nero) e capace di coniugare performance elevate, efficienza energetica e consumi ridotti.

Condens 7000i W è disponibile con diversi range di potenza ed è perfettamente compatibile con il termostato smart EasyControl.

Termostato smart EasyControl CT200

EasyControl CT200 è il termostato intelligente con display touchscreen in vetro che permette di gestire in qualsiasi momento il calore domestico connettendosi al Wi-Fi di casa e offrendo la possibilità di regolare le impostazioni direttamente dall’apparecchio o da remoto, tramite l’App EasyControl.

EasyControl CT200 agisce memorizzando le abitudini degli inquilini e adeguando di conseguenza la gestione del calore; inoltre, riconosce la posizione GPS dello smartphone regolando e impostando la temperatura dell’abitazione in maniera personalizzata e puntuale.

Il termostato può funzionare in abbinamento alle teste termostatiche intelligenti di Bosch per impostare temperature differenti in ogni stanza (fino a 20).

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici