70.000 tonnellate di materiale riciclato ogni anno, 97.000 tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate, oltre il 40% della produzione realizzata con materiale riciclato. Sono questi i numeri che testimoniano l’impegno intrapreso da REHAU Window Solutions.

Un impegno che non si ferma e che vuole offrire un prezioso contributo nella lotta al cambiamento climatico. In che modo? Non solo riciclando, ma anche sviluppando nuove soluzioni che favoriscano il recupero e il riutilizzo di risorse sempre più limitate.

D’altra parte REHAU deve molto all’economia circolare adottata negli ultimi 30 anni, grazie alla quale l’azienda si è trasformata in pioniere nel settore dei serramenti. Il ciclo produttivo è gestito in proprio al 100% attraverso una rete di partner e gli obiettivi per il futuro sposano quelli del UN Global Compact di cui REHAU è firmataria.

La produzione sostenibile di REHAU

La produzione di REHAU si basa sull’ottimizzazione di tutte le fasi del ciclo. Il processo si basa sulla raccolta sistematica di vecchie finestre e scarti produttivi sul territorio europeo che vengono successivamente lavorati per ottenere un prezioso granulato in materiale riciclato.

Da qui si passa allo speciale processo di co-estrusione, che combina il nucleo in PVC riciclato al rivestimento esterno in PVC nuovo. Il risultato? La realizzazione di profili sostenibili che mantengono l’elevata qualità di sempre.

I processi aziendali adottano un sistema di gestione ambientale ed energetica secondo ISO 14001 e ISO 50001, che ha concorso all’ottenimento della certificazione VinylPlus per i quattro stabilimenti produttivi REHAU presenti in Europa.

L’etichetta EcoPuls: simbolo della produzione green

Per identificare i profili realizzati in modo particolarmente sostenibile grazie all’impiego di materiali riciclati, REHAU ha introdotto l’etichetta EcoPuls. Si tratta di un simbolo che testimonia i risultati raggiunti concretamente dall’azienda, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 fino all’88% rispetto alla produzione di PVC nuovo.

Una preziosa testimonianza di responsabilità ambientale e sociale che va oltre i confini aziendali. REHAU è, infatti, parte attiva dell’iniziativa “50 Sustainable & Climate Leaders” e membro del Global Compact delle Nazioni Unite, per contribuire a uno sviluppo sostenibile con specifici obiettivi in tema di economia circolare e di tutela climatica.

