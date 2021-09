Enova è il sistema di verniciatura a liquido completamente green, che sfrutta un impianto innovativo per il trattamento dell’aria compressa caratterizzato da costi energetici e di gestione molto bassi. Questo sistema offre molteplici vantaggi, assicura un ambiente salubre per gli operatori e riduce dal 30% al 60% le immissioni inquinanti in atmosfera.

I vantaggi offerti da Enova

Enova è il sistema caratterizzato da una maggiore pulizia dell’aria compressa che, debitamente filtrata, permette di usare una minore pressione riducendo il consumo energetico dei macchinari. Viene, poi, ridotto da un 15% ad un 35% il quantitativo di vernice usata e abbattuto l’overspray, per una conseguente ottimizzazione della stesura.

Enova permette, inoltre, una drastica riduzione della formazione di impurità sulle superfici con un risparmio di tempo anche sulla fase di lucidatura. Infine, un ulteriore vantaggio economico è generato dall’aumento della vita dei filtri presenti nei locali di verniciatura di almeno il 50%.

Possiamo quindi riassumere il tutto affermando che la principale funzione di Enova è quella di ottimizzare la miscela vernice/aria per migliorare la qualità della resa finale, riducendo la quantità di vernice applicata, la pressione di utilizzo e le emissioni in atmosfera.

Come funziona il sistema di verniciatura?

Il sistema di verniciatura è caratterizzato da tre passaggi:

il filtraggio dell’aria per ripulirla dalle impurità;

la deionizzazione che permette di ridurre fino al 75% l’overspray, con minor spreco di vernice e minor impatto sull’ambiente;

il riscaldamento dell’aria compressa per avere caratteristiche di umidità costanti nella nebulizzazione.

Enova può essere utilizzato in tutti i sistemi di verniciatura dotati di pistole airmix ed elettrostatiche, manuali ed automatiche, che utilizzano vernici a base solvente e base acqua per applicazioni nei settori automotive, nella manifattura in genere, nella falegnameria e nell’arredamento, nella ceramica industriale e per il settore conciario e la rifinizione delle pelli.

