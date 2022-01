A sviluppare l’ambizioso progetto del parco eolico offshore galleggiante, che sorgerà nelle acque scozzesi e produrrà una capacità di circa 1 GW, sarà Floating Energy Allyance.

Il parco eolico sarà sviluppato a largo della costa nord-orientale della Scozia, a circa 75 km a nord-est di Fraserburgh, sulla costa dell’Aberdeenshire.

Floating Energy Allyance: di cosa si tratta?

Floating Energy Allyance nasce dalla partnership tra tre importanti realtà operanti nel settore delle rinnovabili:

BayWa r.e., azienda globale di energia rinnovabile;

Elicio, sviluppatore, proprietario e operatore eolico offshore belga;

BW Ideol, leader della tecnologia galleggiante e co-sviluppatore internazionale di progetti eolici galleggianti.

La Floating Energy Allyance prevede di stipulare un contratto di locazione di opzioni con CES entro aprile 2022.

Matthias Taft, CEO di BayWa r.e., ha dichiarato: “Siamo lieti che la globalità e la profondità uniche di capacità e competenza della partnership siano state riconosciute da Crown Estate Scotland. Riteniamo che il nostro progetto porrà la Floating Energy Allyance al centro del settore eolico offshore della Scozia collocandola in prima linea nella spinta globale allo sviluppo dell’eolico galleggiante”.

Paul de la Gueriviere, CEO di BW Ideol, ha dichiarato: “Questo premio evidenzia la pertinenza del nostro modello di co-sviluppo e mostra ancora una volta come la proposta di valore unica di BW Ideol contribuisca a un’offerta vincente e differenziante. Crediamo fermamente che un piano di esecuzione e industrializzazione credibile, ipotesi di costo accurate, una tecnologia collaudata e la possibilità di produrre le nostre fondamenta galleggianti in cemento a livello locale contribuiranno al successo dell’esecuzione del nostro progetto. Proseguiremo con i nostri piani per creare un hub manifatturiero nel nord della Scozia, come illustrato dall’accordo di partnership strategica firmato tra BW Ideol e il porto di Ardersier nel settembre 2021, e più in generale per lavorare per impegnarci con la più ampia catena di approvvigionamento scozzese .”

Alain Janssens, CEO di Elicio, ha commentato: “Elicio ha accumulato competenze significative attraverso il nostro coinvolgimento nello sviluppo e nel funzionamento di quattro progetti eolici offshore nelle acque belghe e non vediamo l’ora di applicare queste competenze allo sviluppo del nostro sito ScotWind. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla partnership che ha contribuito a garantire questo nuovo entusiasmante capitolo per Floating Energy Allyance e per il settore eolico offshore della Scozia”.

