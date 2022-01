GoodWe ha rinnovato il suo marchio in linea con l’evoluzione del nuovo spazio energetico globale e a testimonianza dell’impegno speso nell’impiego della tecnologia intelligente per favorire la transizione energetica globale e puntare a un futuro più green.

L’innovazione tecnologica rappresenta per l’azienda, innovatrice della smart energy, un pilastro portante e questo ora traspare anche dal logo, accompagnato dallo slogan “Smart Energy Innovator” che sottolinea l’identità high-tech di questa realtà.

Nel concreto l’impegno di GoodWe si traduce nell’innovazione delle tecnologie di abilitazione per la rete a zero emissioni e dell’interconnessione digitale.

L’obiettivo di GoodWe

Obiettivo dell’azienda è la fornitura di soluzioni complete e integrate nella nuova energia digitalizzata, per il quale sono stati fatti investimenti significativi in termini di ricerca e sviluppo.

Un impegno che ha portato alla definizione di prodotti e sistemi che operano in modo intelligente ed efficiente incrementando la produttività, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi energetici.

Questa missione è guidata dalla visione finale dell’azienda di guidare la transizione energetica intelligente del mondo.

L’inaugurazione della nuova sede aziendale

La nuova sede aziendale, sviluppata su 20 piani fuori terra e 3 sotterranei, è stata inaugurata lo scorso 8 gennaio ed è situata nella Suzhou High-Tech Zone nel Jiangsu. Il quartier generale ospita una struttura di ricerca e sviluppo per l’energia intelligente che lascerà spazio allo sviluppo di alcuni prodotti fotovoltaici e alla ricerca tecnologica dell’azienda. Il rebranding di GoodWe offre un look più pulito ed elegante, in linea con l’impegni speso per aiutare i propri clienti a passare a prodotti più puliti ed accurati e a sistemi energetici che garantiscano l’efficienza.

Per GoodWe la tecnologia intelligente rappresenta uno strumento critico nella trasformazione dello spazio energetico globale. Da qui il forte impegno per lo sviluppo di soluzioni energetiche più intelligenti ed efficienti che aiutano a soddisfare le esigenze energetiche del futuro per il conseguimento degli obiettivi globali condivisi a emissioni zero.

