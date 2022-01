IdentiQ™ è una soluzione digital twin rivoluzionaria, gemello digitale di una stazione HVDC converter, di uno STATCOM o di un’altra soluzione di power quality, sviluppata per fornire tutte le informazioni rilevanti sulle risorse, gli analytics e i dati operativi.

Questa soluzione offre la visualizzazione interattiva 3D dell’intero asset e permette di accedere con un semplice clic a tutte le informazioni che riguardano l’impianto e gli apparati e che sono contenute in un unico spazio digitale per garantire un accesso continuo da parte di tutte le funzioni operative.

I vantaggi offerti dal digital twin IdentiQ™

IdentiQ™ garantisce per gli asset HVDC e di power quality:

Sostenibilità , consentendo l’analisi e il supporto da remoto e digitalizzando le informazioni cartacee sulle vecchie installazioni;

, adattandosi alle mutevoli esigenze di performance degli asset durante l'intero ciclo di vita;

, adattandosi alle mutevoli esigenze di performance degli asset durante l’intero ciclo di vita; Sicurezza, sia rispettando i principali standard di cybersecurity del settore e proteggendo tutti i dati e le informazioni sugli asset, che attraverso la formazione digitale sulle procedure in loco, sull’abbigliamento necessario e sui percorsi di evacuazione.

Perché digitalizzare le reti elettriche?

L’obiettivo di Hitachi Energy è quello di fornire le risorse e le informazioni giuste alle persone giuste al momento giusto per ottimizzare le operazioni e prendere decisioni più intelligenti; tutto questo è possibile attraverso al digitalizzazione.

L’integrazione delle energie rinnovabili nella rete, così come l’elettrificazione e la decarbonizzazione di settori come i trasporti, le industrie e i data center, rappresenta un processo di transizione fondamentale affinché l’elettricità possa divenire la spina dorsale dell’intero sistema energetico per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e favorire un futuro energetico più sostenibile per tutti.

Hitachi Energy vuole essere una guida per l’innovazione digitale sviluppando tecnologie sostenibili ed efficienti per la rete elettrica che siano i grado di accelerare la transizione verso sistemi energetici a zero emissioni.

