Ingeteam porta energia pulita in una scuola in Malawi

Il sistema ad isola donato da Ingeteam è gestito da un inverter ibrido (solare + batterie) che permette di fornire energia pulita alla scuola di Chamalire. La donazione è parte del progetto sviluppato dalla ONG Zikomo Africa grazie al quale gli studenti possono godere di maggiori opportunità di studio e di una migliore qualità della vita.

A beneficiare di questo importante contributo anche gli insegnanti, che possono svolgere il loro lavoro in condizioni più favorevoli rispetto al passato.

L’energia elettrica sostenibile non serve solo ad alimentare le funzioni svolte all’interno della scuola, ma permette di portare luce ed elettricità anche all’interno delle case del villaggio, che fino a questo momento non aveva avuto elettricità.

Nello specifico l’energia arriverà all’interno di nove case per insegnanti e un dormitorio per ragazze.

Il sistema ad isola di Ingeteam per l’energia pulita

Il sistema include 20 pannelli fotovoltaici, che generano 7,2 kW di energia solare, e un sistema di accumulo di energia a batteria al litio, con una capacità di 19,3 kWh. Grazie all’inverter ibrido Ingecon Sun Storage 6TL M, con sistema di gestione energetica EMS integrato, è possibile controllare tutti i flussi di energia dell’impianto.

L’inverter è caratterizzato da una potenza nominale di 6 kW, due ingressi fotovoltaici, che ammettono fino a 11,5 kW di potenza solare, e un ingresso batteria valido per batterie ad alta e bassa tensione. In questo caso funziona come un sistema stand-alone, ma può essere utilizzato in sistemi collegati alla rete, in modalità di autoconsumo o come back-up.

