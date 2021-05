I nuovi inverter commerciali trifase sono disponibili fino a 120kW e dotati di tecnologia Synergy per fornire un’approfondita visibilità dell’installazione e una più rapida messa in servizio negli impianti solari in ambito commerciale e industriale.

SE120K, oltre ad offrire una maggiore potenza, garantisce un incremento della redditività nelle installazioni fotovoltaiche più grandi . Per le reti da 480V, infatti, è in brado di massimizzare la produzione di energia con un sovradimensionamento CC fino al 150%.

Perché scegliere inverter commerciali SE120K

“Il nuovo inverter trifase con tecnologia Synergy risponde a due esigenze crescenti nel settore C&I europeo“, afferma Alfred Karlstetter, General Manager di SolarEdge Europa. “Fornisce i vantaggi principali dell’ottimizzazione in CC e del monitoraggio ad alta risoluzione, rispondendo alla domanda degli installatori di una messa in servizio e processi di installazione più rapidi, e offre a proprietari d’impianto ed investitori maggiore potenza e scalabilità per incrementare i profitti.“

Mitigazione PID e velocità di installazione

L’inverter trifase SE120K include la mitigazione PID (Potential Induced Degradation) notturna integrata per evitare il degrado delle prestazioni dei moduli, riduce il tempo di installazione e i costi aggiuntivi e introduce un’innovativa funzione di pre-commissioning.

Grazie a questa funzione gli installatori hanno la possibilità di convalidare completamente e automaticamente i componenti del sistema dai loro smartphone, prima della connessione alla rete.

Incremento del tempo di attività e design leggero

L’inverter commerciale SE120K è stato studiato e sviluppato per ottenere un incremento del tempo di attività del sistema. Presenta un design modulare e leggero composto da unità Synergy, che lavorano in modo indipendente e sono controllate da una singola interfaccia di gestione, combinando grande capacità e facilità di installazione.

Prestazioni e scalabilità più elevate fanno di SE120K la soluzione più indicata per le destinazioni d’uso commerciali e industriali; inoltre, l’inverter è già predisposto per l’accumulo e per accogliere le esigenze energetiche in evoluzione.

Massima protezione garantita

A tutti questi vantaggi si aggiungono la protezione integrata contro archi elettrici e lo spegnimento rapido e una protezione aggiuntiva con sensori termici integrati sulle morsettiere CC e CA, così come i dispositivi di protezione dalle sovratensioni.

