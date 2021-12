L’utilizzo del sistema Isotec Parete + Elycem si sposa perfettamente con la contemporaneità dell’architettura della casa uni-familiare di Vedano al Lambro e, oltre a garantire un’elevata efficienza energetica, ne esalta l’eleganza delle facciate intonacate.

Il progetto dell’edificio residenziale

Il progetto dell’edificio è stato realizzato sulla base della sagoma originale in pianta e in alzato, con un’elaborazione formale dei volumi volta a dare un’identità contemporanea all’insieme, sviluppandosi su tre livelli, con un piano interrato adibito ad autorimessa e locali tecnici per la centrale termica.

La struttura è realizzata con un sistema a travi e pilastri in cemento armato e blocchi di tamponamento in laterizio e racchiude una zona giorno a doppia altezza, ricavata al piano terra, mentre il piano superiore ospita la zona notte e mostra una veletta rivestita in geopietra che movimenta la facciata.

Sul lato nord è presente una copertura a doppia falda che rimanda alla preesistenza, mentre il lato sud è finito con una copertura piana, che ospita le unità esterne degli impianti.

Coibentazione termica dell’abitazione

La coibentazione è stata realizzata adottando un sistema di facciata ventilata, garantendo all’involucro ottime prestazioni isolanti, sia in regime invernale che estivo, in linea con i parametri energetici previsti dalla normativa della Regione Lombardia. Nello specifico si è scelto di utilizzare il sistema per facciate ventilate Isotec Parete di Brianza Plastica, perfetto sia per rispondere alle esigenze prestazionali di elevato isolamento termico che per supportare la scelta di una soluzione estetica di rivestimento ad intonaco in pasta, abbinato in questo intervento al rivestimento in lastre di fibrocemento porta-intonaco Elycem.

Il sistema Isotec Parete + Elycem

Il sistema Isotec Parete è costituito da pannelli termoisolanti con anima in poliuretano rivestiti da una lamina di alluminio goffrato su entrambe le facce e dotati di correntino metallico asolato, integrato in produzione, per adattarsi al fissaggio di qualsiasi tipologia di rivestimento di facciata e alla creazione dell’intercapedine ventilata fra lo strato isolante e la cortina avanzata. I pannelli isolanti Isotec Parete sono ancorati a secco alla muratura mediante tasselli e permettono di realizzare con un unico passaggio sia l’isolamento termico che la sottostruttura metallica di supporto per il rivestimento, velocizzando le operazioni di posa.

Grazie alla conformazione dei pannelli con i lati lunghi battentati e i lati corti con taglio a coda di rondine, gli elementi sono perfettamente accostati fra loro, generando uno strato isolante continuo e privo di ponti termici.

Delle lastre Elycem, fissate successivamente al correntino metallico, viene sfruttata, invece, l’incredibile robustezza, ottenuta grazie alla composizione in cemento portland alleggerito con inerti minerali e rinforzate sui due lati con doppia rete in fibra di vetro.

La fase finale di finitura ad intonaco

Dopo aver posato le lastre in fibrocemento è stato possibile stuccare i giunti e rasare con intonaco. Il rivestimento è stato successivamente intonacato, alternando le due tonalità del bianco e del grigio scuro per sottolineare il profilo architettonico.

Il risultato finale? Un involucro ventilato realizzato a regola d’arte, caratterizzato da elevate prestazioni isolanti e da un ottimo comportamento termico in regime estivo. Le prestazioni energetiche attestano l’edificio in Classe A come edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici