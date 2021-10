Sono numerose le soluzioni all’avanguardia sviluppate per il mercato della posa, raggruppate in cinque famiglie di prodotti:

Fugature epossidiche

Linea per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Sistemi livellanti per pavimentazioni e rivestimenti

Supporti regolabili per pavimentazioni sopraelevate

Pannello multiuso per la posa di ceramica

Tutte le novità del mondo Mapei

Le fughe Kerapoxy Easy Design

Le fugature epossidiche Kerapoxy Easy Design rappresentano la novità principale. Sono costituite da un mix di tecnologia ed estetica in grado di rispondere alle attuali tendenze del design e della ceramica. Queste soluzioni nascono dalla costante ricerca attuata nel reparto Ricerca & Sviluppo di Mapei, rivolgendo una particolare attenzione alle esigenze del mercato e unendo elevate resistenze chimiche e meccaniche ad una facile lavorabilità.

Il risultato? Facilità di applicazione e di pulizia e un’eccezionale resa estetica, esaltata dalla ricca gamma di 40 colori, oltre alla versione neutra.

La linea Ultracare

Ultracare è la linea dedicata alla pulizia, alla manutenzione e alla protezione delle superfici, caratterizzata da nove pulitori per la pulizia di fine posa, la cura ordinaria e straordinaria delle superfici sicuri e semplici da utilizzare, non solo a livello professionale, ma anche per il fai-da-te. Queste soluzioni sono utilizzabili su piastrelle ceramiche, materiale lapideo o mosaico vetroso, rispondendo perfettamente alle diverse esigenze di pulizia delle differenti tipologie di cantiere, e disponibili in soluzioni concentrate, liquide o spray, pronte all’uso.

I sistemi livellanti per pavimentazioni e rivestimenti

I sistemi livellanti messi a punto da Mapei garantiscono una posa perfetta delle pavimentazioni e dei rivestimenti, realizzata in modo semplice, rapido e preciso. La gamma include le novità Mapelevel Easywdg, Mapelevel Easy e Mapei Tile Spacer.

Mapelevel Easywdg è il sistema in polipropilene che garantisce una posa estremamente precisa dei rivestimenti in ceramica, a parete e a pavimento, anche di lastre di grande formato, senza l’ausilio di pinze.

Mapelevel Easy è il sistema livellante a vite ad avvitamento rapido, indicato per la posa di lastre di grande formato per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, sia a pavimento che a parete. Il sistema agevola il posatore in fase di installazione delle piastrelle, permettendo di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti per superfici finali perfettamente planari.

Mapei Tile Spacer, infine, è la gamma di distanziatori per la posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo di varie dimensioni, spessori e formati, utilizzabili a pavimento e a parete, che aiutano l’applicatore durante la posa ad ottenere fughe uniformi e perfettamente lineari.

Supporti regolabili per pavimentazioni galleggianti

MapeLevel Pedestal System è la gamma di supporti regolabili per pavimentazioni galleggianti che si distingue per la facilità di posa in opera. Questo sistema non solo permette di posare pavimenti facilmente rimovibili o destinati ad alloggiare tubature e impianti, ma garantisce anche la piastrellatura rapida di balconi, terrazzi e altre superfici esterne. I supporti, regolabili in altezza e facili da applicare, garantiscono la posa in breve tempo e senza alcuno strumento aggiuntivo di pavimentazioni perfettamente in piano.

Supporto per la posa Mapeguard Board

Mapeguard Board è il pannello multiuso, impermeabile e leggero, con funzione di supporto per la posa di ceramica e indicato per realizzare elementi divisori, contro pareti e supporto per arredi. Questa soluzione si aggiunge alla già ricca famiglia di membrane, adesivi e prodotti complementari Mapeguard.

Nello specifico il pannello può essere utilizzato come elemento di regolarizzazione di murature fuori piombo o superfici esistenti che presentino intonaci degradati o vecchie piastrelle e, grazie alla sua elevata impermeabilità, può essere impiegato anche nei bagni e negli ambienti umidi per realizzare elementi divisori o supporti per gli arredi.

