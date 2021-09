E’ stato portato a termine da NORD/LB Norddeutsche Landesbank e BayWa re il finanziamento del parco eolico onshore di Serralonga, joint venture tra BayWa re e Nisida attualmente in costruzione. Le due realtà hanno già collaborato diverse volte, portando a termine diverse transazioni eoliche in Italia negli ultimi anni.

L’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, il cui progetto prevede 11 turbine Vestas V136 e 1 turbina Vestas V117, è prevista per la fine del primo trimestre del 2022 e garantirà 50,5 MW di potenza installata per fornire elettricità rinnovabile a circa 45.000 famiglie.

Il volume totale del finanziamento di questo progetto è di circa 57 milioni di euro.

Le parole di Heiko Ludwig e Alessandra Toschi

Heiko Ludwig, Global Head NORD/LB Structure Finance : ” Siamo molto lieti di aver potuto supportare e cooperare con BayWa re, finanziando il progetto Serralonga e sostenere la costruzione di nuove fonti di energia rinnovabile in Italia “.

Alessandra Toschi, amministratore delegato di BayWa re Italia Srl : ” Con Serralonga diamo seguito alla sinergia di successo con NORD/LB. delle energie rinnovabili in Italia ”.

