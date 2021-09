Le pompe di circolazione TacoFlow3 Max offrono grandi portate con piccoli consumi, sono robuste, efficienti, innovative e rappresentano il vero cuore tecnologico dell’impianto di riscaldamento. Tutto ciò grazie al motore sincrono con tecnologia a magneti permanenti Taco Italia, che rende superflui gli interventi di manutenzione.

Rappresentano una soluzione all-in-one per sistemi di raffrescamento e impianti solari, godono della connessione elettrica Plug&Play, che ne facilita l’installazione, e sono caratterizzate da:

portate fino a 12 m³/h,

prevalenza di 10,4 m,

copertura di un range di temperatura compreso tra i -10 °C e i 110 °C.

Tecnologia intelligente delle pompe di circolazione

Le pompe di circolazione di Taconova lavorano con elementi del motore immersi nel fluido pompato per garantire una lubrificazione ottimale di ogni componente. Inoltre, il sistema spegne automaticamente la pompa in caso di surriscaldamento, corto circuito, sovratensione e funzionamento a secco.

La funzione di sfogo rileva e risolve automaticamente la presenza di aria nella pompa, mentre la routine di sblocco automatico utilizza le vibrazioni del rotore per eliminare eventuali impurità.

E’ possibile selezionare cinque modalità di funzionamento direttamente dal quadrante:

pressione costante,

pressione proporzionale,

velocità fissa,

funzionalità 0-10V 0 PWM,

funzione ActiveADAPT® attraverso la quale il circolatore regola automaticamente la potenza in base alle esigenze specifiche dell’impianto.

TacoFlow3 Max anche in versione Pro

La pompa di circolazione TacoFlow3 Max Pro si distingue dalla versione standard in quanto dispone di ben cinque curve di pressione proporzionale o costante e funzioni aggiuntive quali la modalità notturna, che riduce automaticamente la velocità del circolatore in caso di bassa richiesta da parte dell’impianto, e la funzione Holyday mode, che imposta il circolatore in stand-by durante i periodi di lungo inutilizzo dell’impianto.

Tutte le impostazioni e i dati operativi sono facilmente leggibili sul display a colori, che semplifica l’installazione e la manutenzione della pompa di circolazione.

