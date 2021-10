TacoFlow2 eLink è la pompa di circolazione che rende smart il riscaldamento grazie alla tecnologia a magneti permanenti Taco Italia adottata. La pompa è caratterizzata da prevalenze di mandata di 6 m, una portata massima di 3.5 m/h e un campo di temperatura da 2 °C a 110 °C ed è indicata negli impianti di riscaldamento a tubi singoli e doppi, negli impianti di riscaldamento a pavimento e nei sistemi solari.

Riscaldamento smart con app eLink

Questa soluzione diviene connessa grazie all’utilizzo con applicazione eLink che comunica con lo smartphone via bluetooth per semplificare il lavoro dell’installatore, che può visualizzare le impostazioni e i parametri di funzionamento correnti della pompa di circolazione in report di facile lettura. Una volta collegata, infatti, l’app permette di effettuare tutte le regolazioni direttamente dall’interfaccia user friendly e di definire le nove curve di pressione proporzionale e di pressione costante per un’impostazione ottimale del sistema di riscaldamento.

Sempre attraverso l’app vi è la possibilità di selezionare la modalità a velocità costante e la funzione ActiveADAPT che regola automaticamente la potenza della pompa in base alle esigenze dell’impianto di riscaldamento. Il risultato? Maggiore efficienza energetica e taglio dei consumi.

Oltre al funzionamento in combinazione con l’app, TacoFlow2 eLink può essere utilizzato anche in modalità manuale.

