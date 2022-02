REHAU mette a disposizione per tutto il 2022 tanti premi e servizi per i professionisti del settore idrotermosanitario che scelgono di installare i sistemi dell’azienda e lo fa attraverso l’operazione a premi REHAU FOR YOU che consente di accumulare punti e scegliere tra nuovi premi a catalogo. (Scarica il catalogo premi)

Questa iniziativa si aggiunge alle diverse attività sviluppate da REHAU per poter essere sempre al fianco della propria clientela; inoltre, per coloro che accumuleranno più punti è previsto l‘accesso all’esclusivo QUALITY CLUB 4.0 che consente di usufruire della sfera di servizi riservati ai soli Special Partner dell’azienda.

Come partecipare a REHAU FOR YOU 2022

Per partecipare all’operazione REHAU FOR YOU 2022 e iniziare la raccolta punti è sufficiente:

registrarsi o accedere alla propria area riservata sul sito www.rehauforyou.it,

caricare le fatture d’acquisto dei prodotti idrotermosanitari a marchio REHAU effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, rispettando le tempistiche indicate nel regolamento.

I punti potranno essere accumulati fino al 30 novembre 2022 per potersi aggiudicare il premio preferito, scegliendo tra le tante proposte che spaziano dalla tecnologia al tempo libero, dal fai da te al mondo office, fino a quello Apple e delle smart home.

Rientrando in uno dei due livelli di partnership, Silver o Gold, sulla base della soglia d’acquisto annuale minima, i professionisti termoidraulici potranno beneficiare di servizi extra riservati agli Special Partner quali:

Accesso al software Rauquote per la preventivazione dei sistemi radianti,

utilizzo del logo REHAU Special Partner sui propri strumenti di marketing,

partecipazione ai corsi di formazione REHAU Akademie,

convenzioni vantaggiose e presenza dell’anagrafica aziendale completa sul motore di ricerca “Trova l’installatore più vicino” sul sito web REHAU.

