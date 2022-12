SENEC.Tile, le tegole fotovoltaiche che si mimetizzano

L’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita è un trend in continua crescita, ce lo indicano gli ultimi dati del GSE che parlano di una crescita di impianti attivi pari al 12% nei primi 9 mesi dell’anno rispetto alla fine del 2021.

L’energia solare rappresenta, infatti, una risorsa preziosa per contrastare il cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale; spesso, però, vi sono delle difficoltà da affrontare per installare questi impianti legate alla presenza di vincoli paesaggistici, soprattutto in un paese come il nostro caratterizzato da una storia millenaria e dalla presenza di borghi caratteristici e abitazioni del passato perfettamente conservate.

Questo comporta il rallentamento, se non addirittura il divieto, definito da norme che regolano l’impatto paesaggistico o architettonico, di installare pannelli fotovoltaici sui tetti di case e palazzi.

SENEC.Tile, le tegole fotovoltaiche che superano i vincoli paesaggistici

SENEC lavora costantemente per lo sviluppo di nuove soluzioni volte a soddisfare le esigenze dei propri clienti e permettere loro il raggiungimento della massima autonomia e flessibilità nella gestione dell’energia. Proprio per questo ha messo a punto SENEC.Tile, tegole fotovoltaiche innovative che generano energia fotovoltaica, pur avendo l’aspetto delle classiche tegole. Le tegole fotovoltaiche SENEC.Tile sono indicate per installazioni su edifici soggetti a vincoli paesaggistici o architettonici, grazie alla griglia delle celle impercettibile alla vista, e garantiscono la massima resa estetica; sono in grado di adattarsi a tutti i tetti, facili da montare e garantiscono le stesse prestazioni di copertura e impermeabilizzazione delle tegole tradizionali. Le tegole sono disponibili in due colori, terracotta e grigio antracite, e in tre formati, che possono essere combinati per adattarsi a tutte le conformazioni del tetto. In casi di particolari, possono essere prodotte tegole di dimensioni personalizzate.

Installazione semplice per grandi prestazioni

L’installazione delle tegole fotovoltaiche SENEC.Tile è estremamente semplice: si installano come normali tegole sui tradizionali travetti e non richiedono la posa di ulteriori lamiere o materiali aggiuntivi. E’ possibile eseguire un’installazione integrale o parziale, a coprire solo la parte necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico della casa.

Grazie alla struttura vetro-vetro viene garantita un’elevata protezione delle celle solari e una spiccata resistenza al calore. Le prestazioni nel tempo sono testimoniate anche dalle elevate garanzie sulla resa minima.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici