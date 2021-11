Battery flex è il sistema di accumulo modulare ed espandibile, dotato di batteria agli ioni di litio per aumentare l’autosufficienza energetica e adatto sia per impianti nuovi che esistenti.

Battery flex è caratterizzato da:

Un range di energia utilizzabile che va da 4,8 fino a 19,2 kWh

Collegamento dei moduli senza cablaggio

Installazione agevolata grazie al peso dei componenti minore di 25 kg

Certificato ai sensi delle linee guida sulla sicurezza per gli accumulatori domestici agli ioni di litio

Possibilità di aggiornamento online

Struttura del sistema fotovoltaico + sistema di accumulo

Bttery flex è il sistema di accumulo che immagazzina l’energia in eccesso prodotta dall’impianto fotovoltaico per metterla a disposizione all’occorrenza.

Nello specifico questa soluzione è dotata di sensore AC-Sensor flex che permette al sistema di registrare la domanda di energia ed il surplus di energia generata. Quando l’energia viene prelevata dalla rete pubblica, Battery flex riceve il comando per scaricare e non appena viene rilevata un’eccedenza di energia prodotta, che non può essere consumata dall’utente, l’accumulatore viene caricato.

Mediante AC-Sensor flex, installato sulla linea del contatore del distributore di energia, viene misurata la potenza elettrica scambiata con la rete e inviata al sistema di accumulo che di conseguenza carica o scarica.

Tutto questo permette di alimentare le utenze domestiche per aumentare l’indipendenza energetica. L’utilizzo combinato con Manager flex permette di incrementare l’autoconsumo alimentando in caso di surplus di energia delle utenze prioritarie. Il risultato? Un maggiore autoconsumo con lo stesso comfort, ma a costi inferiori.

Nello specifico Manager flex offre:

Acquisizione ed analisi dei consumi

Monitoraggio dei dispositivi Battery Flex e Fotovoltaico

Accensione e spegnimento intelligente dei carichi

Portale Manager, app Home, app Pro

Attraverso il portale Manager e le app SOLARWATT è possibile visionare i dati energetici via internet, su computer, tablet o smartphone, in un colpo d’occhio tutti i dati dell’energia prodotta e autoconsumata, per una gestione più efficiente e un maggior risparmio.

