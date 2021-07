Solarwatt presenta il sistema di accumulo Battery flex

Un grande passo avanti compiuto da Solarwatt che ancora una volta dimostra la lunga e consolidata esperienza maturata nel settore fotovoltaico, esperienza che già nel 2015 aveva dato i suoi frutti con il lancio del primo sistema modulare per l’accumulo di energia pulita.

Con il lancio di Battery flex si inaugura una nuova generazione di batterie, soddisfacendo i più rigorosi standard del settore grazie alla facile adattabilità alle esigenze del cliente.

Nel corso della presentazione Paolo Lusiani, Direttore Commerciale di Solarwatt Italia, ha dichiarato: “Ci presentiamo oggi con un prodotto che segna una svolta nel mondo dei sistemi di accumulo. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato per dare vita al progetto Go To Market con l’obiettivo di veicolare al mercato attraverso i nostri Premium Partner Certificati Solarwatt la nuova soluzione AC Storage”.

Caratteristiche del sistema di accumulo Battery flex

Battery flex è un sistema di accumulo progettato e sviluppato nel pieno rispetto ambientale da Olaf Wollersheim e dal suo team, presso il centro di ricerca tedesco Solarwatt Innovation. Si tratta di una soluzione che garantisce efficienza e sicurezza, nonché il corretto funzionamento nel lungo periodo.

Detlef Neuhaus, CEO di Solarwatt, dichiara: “È un prodotto che racchiude l’enorme esperienza del Gruppo BMW nel settore automobilistico e il consolidato know-how di Solarwatt nel fotovoltaico. BMW ci fornisce i componenti, ma siamo noi a occuparci dell’assemblaggio e della produzione, rispettando gli standard di qualità dell’automotive. Il nostro sistema si contraddistingue anche per il design particolarmente curato. Se Battery flex fosse un’automobile, sarebbe una BMW, ossia il non plus ultra della tecnologia, perfetto per essere integrato in qualsiasi impianto fotovoltaico”. L’innovazione al centro di questo sistema di accumulo è riscontrata in diversi aspetti, tra cui la connessione Internet integrata, che permette al sistema di aggiornarsi automaticamente aggiungendo le funzionalità più recenti.

Grazie all’installazione di Battery flex è possibile accumulare l’energia solare prodotta dall’impianto fotovoltaico per poterla utilizzare nei momenti di fabbisogno energetico della casa, solitamente concentrati nelle prime e nelle ultime ore della giornata, quando l’irradiamento solare è scarso.

Il risultato? Un incremento dell’autoconsumo fino all’80% e una riduzione dei costi e delle emissioni di CO2.

Battery flex e SOLARWATT Manager flex per un’efficienza senza paragoni

Il massimo dell’efficienza si raggiunge quando Battery flex viene collegato a SOLARWATT Manager flex, il sistema intelligente di gestione dell’energia che monitora e ottimizza i flussi energetici domestici, assicurando l’utilizzo prevalente di energia solare autoprodotta.

Una combo che permette di diminuire l’energia acquistata dalla rete e di abbattere i costi delle bollette.

