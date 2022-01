Strumenti di misura Testo per tutte le necessità di refrigerazione o condizionamento

Gli strumenti di misura Testo permettono di misurare non solo pressione, temperatura, surriscaldamento e sotto-raffreddamento, ma anche corrente, tensione e umidità; parametri di misura spesso trascurati, ma in grado di influenzare la capacità di un impianto di funzionare secondo le specifiche.

Grazie all’utilizzo degli strumenti di misura Testo, alla testo Smart App e al software per PC testo DataControl è possibile generare la documentazione digitale in modo semplice e veloce.

Gli strumenti di misura Testo

Manifold digitali

I manifold digitali testo permettono di regolare efficientemente gli impianti di refrigerazione e climatizzazione e garantiscono massima precisione dei valori misurati, differentemente da quanto accade con gli strumenti analogici. Grazie a questi strumenti, inoltre, è possibile visionare immediatamente tutti i parametri dell’impianto a colpo d’occhio.

Strumenti di misura del vuoto

Per lo svuotamento dell’impianto di refrigerazione, fondamentale nella messa in servizio iniziale o successiva, testo propone strumenti di misura del vuoto che aiutano a rimuovere l’aria e l’umidità dall’impianto. Nello specifico, la sonda per il vuoto testo 552i permette di eseguire l’operazione completamente senza tubi flessibili o cavi. Lo strumento viene comandato tramite app ed è attaccato direttamente al collegamento di servizio.

Cercafughe

Il cercafughe permette di eseguire la ricerca delle perdite di refrigerante, individuando persino le perdite più piccole che possono avere gravi conseguenze nel lungo periodo. Questa soluzione è necessaria non solo per le prestazioni e la sicurezza dell’impianto, ma anche per la salvaguardia dell’ambiente. Testo propone il cercafughe testo 316-3, soluzione precisa e robusta.

Termometri

Per la misurazione della temperatura, invece, Testo ha messo a punto il termometro a pinza testo 115i. Lo strumento si collega automaticamente via Bluetooth con i manifold, ma può anche essere azionato tramite la testo Smart App, salvando tutti i valori in modo sicuro.

Strumenti di misura elettrici

Testo pensa proprio a tutto e per la ricerca dei guasti nell’impianto legati all’alimentazione elettrica e alla tensione offre la pinza amperometrica testo 770-3 dotata di ganascia completamente retraibile e utilizzabile in spazi ristretti.

