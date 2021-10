Key Energy, dedicata alle energie rinnovabili, ed Ecomondo, focalizzata sull’economia circolare, faranno rotta sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sul dispiegamento completo delle filiere della Green Economy, mostrando le novità tecnologiche di settore.

Nello specifico si terranno convegni incentrati sulle opportunità che il Pnrr e il Green Deal europeo aprono per imprese e amministrazioni pubbliche in Italia e in occasione del decennale degli Stati Generali della Green Economy verrà presentata una ricerca inedita focalizzata sulla digitalizzazione e sulla transizione ecologica in Italia.

Il progetto “Africa Green Growth”

Nell’ambito di Key Energy ed Ecomondo verrà lanciato il progetto “Africa Green Growth”, il cui obiettivo è quello di favorire le relazioni commerciali tra imprese italiane e Paesi proiettati verso un modello di sviluppo sostenibile come l’Africa.

Saranno presenti 220 buyer esteri provenienti dalle regioni dell’Africa della sponda mediterranea e subsahariana, dai Balcani, l’Est Europa e Russia, e dagli Emirati Arabi Uniti.

Cosa aspettarsi da Ecomondo

Nell’ambito di Ecomondo si parlerà di un tema particolarmente sentito in questo periodo storico così delicato: la sanificazione degli ambienti. Non mancherà, poi, l’attenzione verso i sistemi di efficientamento idrico, il rischio idrogeologico e la bioeconomia circolare.

Ecomondo offre, inoltre, alle start-up l’opportunità di farsi conoscere mediante uno spazio espositivo che permetterà al pubblico di entrare nella filiera tecnologica dell’economia circolare e delle rinnovabili.

Il premio “Climate For Kick”

Le imprese che presenteranno le soluzioni più innovative per mitigare i cambiamenti climatici potranno aggiudicarsi il premio “Climate For Kick” in collaborazione con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

I convegni di Ecomondo

Sul fronte della convegnistica una particolare attenzione verrà data al tema decarbonizzazione. Si parlerà di riduzione dei gas climalteranti e rafforzamento della biodiversità attraverso la rigenerazione del suolo, delle foreste e dei mari che insieme contribuiscono ad assimilare più CO2, garantiscono la produzione di cibo e proteggono da future pandemie.

Non mancherà, poi, la formazione, arricchita da casi studio e aggiornamenti su normative europee e nazionali.

Le iniziative di Key Energy

Key Energy, più incentrata sul tema del solare, dell’eolico, dell’efficientamento energetico e della mobilità elettrica, parlerà di impatto del PNRR nei settori delle rinnovabili, con la volontà di offrire una sicurezza maggiore alle imprese che chiedono certezze di medio-lungo periodo per gli investimenti e velocità nelle autorizzazioni per gli impianti.

Per l’edizione del 2021 verrà allestita un’area espositiva dedicata alla E-mobility, cui si aggiunge uno studio curato da Motus-E e Vaielettrico con l’Università di Ferrara, per fare un punto sullo stato dell’arte della mobilità elettrica e sostenibile in Italia.

Key Energy darà spazio anche all’eolico, all’idrogeno e all’espansione di mercato della mobilità elettrica in Italia.

Massima si sicurezza in occasione della manifestazione fieristica

Key Energy ed Ecomondo si svolgeranno nella massima sicurezza, consentendo l’ingresso solo a chi è provvisto di Green Pass e previo controllo della temperatura corporea. Rimane, ovviamente, obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Chi non fosse in possesso di Green Pass potrà presentare l’esito negativo di un tampone.

