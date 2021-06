Acea Energia: Luce 100% Green e Gas 0% CO2

I progetti italiani e comunitari improntati alla transizione energetica hanno scommesso su forniture totalmente green. Alcuni operatori del settore, tra cui Acea Energia, hanno deciso di anticipare i tempi e offrire ai propri clienti energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili e gas con compensazione delle emissioni di CO2.

Luce 100% Green: cosa prevede l’offerta di Acea Energia

Luce 100% Green prevede che l’energia elettrica consumata dal cliente sia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, grazie alla certificazione “Garanzia d’origine”. La strategia di Acea Energia, dunque, procede spedita verso una totale sostenibilità ambientale. I clienti italiani per la prima volta potranno avere la certezza che un fornitore offra soluzioni 100% ECO, anche per quanto riguarda il gas.

Gas 0% CO2: come vengono compensate le emissioni di anidride carbonica

La svolta sostenibile si estende anche alla fornitura di gas naturale per la casa: Acea Energia sostiene progetti di sviluppo internazionali perché la sostenibilità è importante ed è proprio in questa direzione che Acea Energia ha voluto indirizzare le proprie scelte. L’azienda acquisterà infatti dei “carbon credits”, ovvero quote volte al raggiungimento della carbon neutrality.

Saranno quindi finanziate iniziative e opere infrastrutturali che abbiano lo scopo di ridurre l’inquinamento ambientale in territori particolarmente a rischio. Attualmente i progetti attivi riguardano la riforestazione dell’Amazzonia, polmone verde del nostro pianeta, e la costruzione di una grande centrale idroelettrica in India, in modo da fornire alla popolazione locale energia pulita.

L’impegno di Acea Energia per la sensibilizzazione ambientale

La scelta sostenibile di Acea Energia esprime un nuovo posizionamento, raccontato con una campagna di comunicazione. La campagna prevede, per i mesi di giugno e luglio, un importante piano media con una copertura a 360 gradi tra stampa, digital, social, tv, radio e affissione. Due testimonial d’eccezione, Frank Matano ed Emanuela Fanelli, racconteranno con ironia quanto sia facile rispettare l’ambiente con Acea Energia.

Un concorso a premi per incentivare la mobilità sostenibile

L’impegno per la sostenibilità di Acea Energia prosegue inoltre con il lancio di un concorso dal nome “Una vincita che farà ECO”, con in palio una Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettrica. Il Concorso è riservato a tutti coloro che passano ad Acea Energia dal 7/6/2021 al 31/7/2021 con un’offerta luce e/o gas 100% ECO sul mercato libero.

Si tratta di un segnale importante per incentivare la mobilità sostenibile di cui Acea Energia si fa portavoce.

Per maggiori informazioni sulle offerte 100% ECO consultare il sito acea.it

