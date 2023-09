Le cantine vinicole sostenibili rappresentano un brillante esempio di come l’industria del vino sia in grado di abbracciare una politica rispettosa dell’ambiente e responsabile nell’uso delle risorse. Questi esempi di eccellenza si dedicano con amore e passione alla cura dei vigneti, senza tralasciare l’integrazione di tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto del proprio edifico sull’ambiente.

Dalla gestione oculata delle risorse idriche alla scelta di materiali eco-compatibili per la progettazione architettonica, ogni aspetto è attentamente studiato per minimizzare l’uso delle risorse rispettando i canoni della sostenibilità. Inoltre, queste cantine promuovono la biodiversità, adottando pratiche agricole sostenibili che rispettano l’equilibrio naturale dell’ecosistema circostante.

Nel territorio italiano troviamo diversi esempi interessanti di cantine vinicole sostenibili, un chiaro esempio di impegno verso l’ambiente e la conservazione delle risorse.

Abbiamo scelto cinque progetti green che dimostrano come sia possibile coniugare la passione per il vino con la salvaguardia del territorio.

Cantina Tramin

Il progetto architettonico di Werner Tscholl, completato nel gennaio 2010, prende ispirazione dalla vite e dalla sua morfologia.

La sua struttura richiama i tralci di vite ed è stata concepita con un’attenzione particolare al risparmio energetico. L’idea di Tscholl si trasforma nella fusione perfetta tra passato e futuro, una sintesi architettonica che riesce a unire elementi come il legno e il vetro al cemento creando una continuità stilistica elegante.

A partire da giugno 2012, Cantina Tramin ha abbracciato “l’energia verde” grazie al nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto che consente la produzione di 100.000 kWh all’anno, coprendo l’85% del consumo totale di energia. Il restante 15% viene soddisfatto attraverso l’acquisto di energia proveniente da fonti 100% naturali.

La sede della Cantina Tramin è stata creata seguendo un forte approccio green: sono stati impiegati materiali ad alto risparmio energetico che permettessero l’isolamento termico sia in inverno che in estate. Per la climatizzazione si è scelto di impiegare l’acqua proveniente da un pozzo che viene sfruttata per raffreddare l’intero edificio.

Alois Lageder

La tenuta vinicola Alois Lageder coltiva in Alto Adige 55 ettari di vigneti seguendo il principio della biodinamica. La natura viene vista come organismo complesso: per l’azienda vinicola è fondamentale rispettare i ritmi e i cicli del territorio, lavorando in modo coerente con esso.

Il rispetto per la natura alto atesina si esplica anche attraverso le scelte della tenuta di costruire la nuova sede puntando sull’architettura sostenibile. Per il progetto sono stati impiegati materiali biologici, con un’attenzione particolare all’uso delle energie rinnovabili.

Sono stati infatti banditi i combustibili fossili a favore di soluzioni green come l’energia solare, la geotermia e l’acqua.

Tenuta Vallocaia

Un piccolo paradiso in Toscana: la Tenuta si trova nel suggestivo paesaggio di Vallocaia, immersa nel verde delle dolci colline che caratterizzano la geografia del territorio.

Il progetto della nuova cantina ha visto la proprietà impegnarsi nel riuscire a creare un ambiente che avvicinasse ancor di più il pubblico al vino, permettendogli di immergersi in un luogo di storia e cultura.

La struttura interrata è stata progettata utilizzando le più recenti tecnologie di efficienza energetica seguendo i principi di sostenibilità che guidano l’azienda di Rudi Bindella.

Tenuta Ammiraglia

Dal design futuristico, la Tenuta Ammiraglia di proprietà di Frescobaldi emerge dal territorio toscano con eleganza.

“Un lembo di terra è stato sollevato per aprire una sottile e longilinea fessura nel declivio naturale del terreno: una finestra che inquadra il paesaggio. Questo “segno” ha un profilo curvilineo, segue le curve di livello e quindi continua l’andamento naturale del terreno”.

Piero Sartogo e Nathalie Grenon descrivono così il progetto della Tenuta, il cui progetto dal carattere industriale è realizzato in acciaio inossidabile e ferro zincato.

Seppur fortemente moderna, la cantina riesce ad integrarsi in modo armonico con la natura e il paesaggio. Il tetto è ricoperto da piante per creare il perfetto microclima e regolare naturalmente la temperatura interna dell’edificio. Tenuta Ammiraglia impiega energie green per il funzionamento della cantina, nel segno di un’architettura che rispetta il territorio.

Mamete Prevostini

Il percorso attraverso le cantine “green” ci porta ora nella Valtellina presso la cantina Mamete Prevostini. Ed è proprio a Postalesio che si trova la prima cantina vinicola CasaClima Wine in Lombardia, una struttura a bassissimo consumo energetico che rispetta il clima e la natura.

La cantina utilizza l’energia rinnovabile prodotta sul territorio, infatti il 60% del fabbisogno è soddisfatto dagli impianti fotovoltaici grazie ad un’impiantistica molto efficiente. La scelta dei materiali ha permesso di garantire alla cantina una buona coibentazione e l’assenza di ponti termici: ciò consente di mantenere temperatura e umidità costanti per preservare al meglio il vino.

La politica sostenibile di Mamete Prevostini va oltre la semplice adozione di tecnologie all’avanguardia. L’azienda gestisce in modo sostenibile i rifiuti, assicurandosi di ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’acqua è una risorsa fondamentale nel processo di vinificazione: l’azienda ne rispetta il ciclo naturale mantenendo un’elevata permeabilità del suolo e smaltendo le acque meteoriche in loco.

