Come si realizza una comunità energetica

FRONIUS organizza un webinar dedicato alle comunità energetiche, in collaborazione con Regalgrid e DetrazioniFacili, nel corso del quale verrà spiegato cos’è una comunità energetica e come si realizza. L’incontro si pone l’obiettivo di spiegare in che modo è possibile dare vita alle comunità energetiche con riferimento alle normative in merito, alle opportunità di business che possono derivarne e alle soluzioni ideali per impianti efficienti e affidabili nel lungo periodo.

Quello delle comunità energetiche risulta essere un tema di grande attualità, in particolare dopo l’emanazione del decreto Milleproroghe che ha dato il via libera in Italia alla realizzazione di questo sistema di produzione decentralizzato che offre al mercato delle rinnovabili una grande opportunità di sviluppo.

Ad oggi possiamo contare 3.500 comuni italiani i cui consumi elettrici sono coperti al 100% da fonti rinnovabili e, in 40 di essi, anche i consumi termici non dipendono più da fonti fossili. Tutto questo è merito della crescente consapevolezza acquisita dai cittadini, dalle imprese e dagli enti locali riguardo ai benefici che è possibile ottenere dalla realizzazione di una comunità energetica.

