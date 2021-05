Infoweb organizza la fiera virtuale con convegno accreditato dedicato al Superbonus 110%, un evento dedicato ad aziende e professionisti che nel corso di 5 giornate offrirà momenti di approfondimento e formazione su temi di attualità. La fiera virtuale si ripresenta anche quest’anno, dopo il successo riscontrato con le prime due edizioni che hanno visto la partecipazione di oltre 35.000 professionisti.

Lo scopo di questo evento è quello di permette alle aziende di presentare attraverso un format tutto digitale prodotti e nuove tecnologie, includendo anche incontri one to one, rimediando alla lunga assenza delle fiere causata dalla situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo da oltre un anno.

365 giorni di Superbonus: bilancio e prospettive

Il 19 maggio si terrà un convegno accreditato dal titolo “365 giorni di Superbonus: bilancio e prospettive”. Nel corso del convegno verranno analizzate opportunità e criticità di questa misura, a un anno dalla sua pubblicazione nel Decreto Rilancio.

Il convegno rilascerà 3 crediti per Architetti, Geometri e Ingegneri.

Programma del convegno:

10:00 Inizio dei lavori

10:10 Bilancio di un anno di superbonus: criticità nuove o ancora irrisolte – Ing. Valeria Erba -Presidente ANIT

10:50 Conformità urbanistica e autorizzazione paesaggistica in ambito Superbonus – Ing. Carlo Pagliai – Studio Tecnico Pagliai

11:30 Gestire l'incertezza tra proroghe e semplificazioni – Arch. Cecilia Hugony – Renovate Italy

12:10 Fatti e non parole: Il disegno strategico che ha portato un modello operativo aziendale – Dott. Mario Tramontin – Rete Irene

12.50 conclusioni

I webinar delle aziende alla fiera virtuale

Parteciperanno alla fiera 13 aziende che presenteranno attraverso un webinar live di 30 minuti ciascuno, moderato da Infoweb, novità e tecnologie. Gli utenti avranno la possibilità di avanzare domande e prenotare un appuntamento personale one-to-one.

17 maggio

15:30 My Datec – Mario Pala – Direttore commerciale My Datec

Pompe di calore aria/aria con VMC integrata. Comfort a 360°, elevate prestazioni e risparmio al 110%

16:15 Wilo – Matteo Durante – Training Manager

Wilo Isar Boost – sistemi di pressurizzazione idrica per applicazioni domestiche

Wilo Isar Boost – sistemi di pressurizzazione idrica per applicazioni domestiche

17:00 Baxi – Marco Grisot – Baxi Business Unit Professional Manager

Riqualificazione condominiale con sistema ibrido centralizzato nell'era degli incentivi fiscali

Riqualificazione condominiale con sistema ibrido centralizzato nell’era degli incentivi fiscali

18 maggio

15:30 Testo – Luca Laudi – Product Specialist HVAC/R

Qualità dell’aria negli ambienti chiusi, ricerche di umidità e termografia

16:15 Xella – Domenico Chiacchio – Field Engineer

Sistemi construtivi in calcestruzzo areato autoclavato conformi ai cam e resistenti al fuoco

Sistemi construtivi in calcestruzzo areato autoclavato conformi ai cam e resistenti al fuoco

17:00 Performance iN Lighting – Alessandro Bianchi – BIM specialist

Come progettare la luce: BIM e lighting design

Come progettare la luce: BIM e lighting design

17:45 Senec – Avv. Alessandra De Luca – Scale-up Consultant & Legal Affairs

Le soluzioni Senec per il Superbonus e la cessione del credito

Le soluzioni Senec per il Superbonus e la cessione del credito

20 maggio

15:30 Eterno Ivica – Andrea Ceretta – Resp. Commerciale Italia

PEDESTAL “PRIME”: L’evoluzione del sopraelevato da esterno!

16:15 Saint Gobain – Roberto Carosati – Technical Promoter

Saint-Gobain: Soluzioni in vetro per l'interior design e l'edilizia

Saint-Gobain: Soluzioni in vetro per l’interior design e l’edilizia

17:00 Cosentino – Alessandro Penzi – Architect & Designer Sales Manager Cosentino Italia

Efficientamento Energetico, Superbonus, Dekton: 3 Fattori per 1 Risultato chiavi in mano

Efficientamento Energetico, Superbonus, Dekton: 3 Fattori per 1 Risultato chiavi in mano

21 maggio

15:30 VM Building Solutions – Ing. Antonio Chioccola – Customer Service Manager Italy

Sistemi integrati in Zinco Titanio – Prodotti di facciata e copertura ventilata con rivestimento in Zinco Titanio

16:15 Vimec – Dott. Bonzanini Flavio – Sales Channel Specialist

Installare un ascensore o un montascale in casa: il supporto del progettista

Installare un ascensore o un montascale in casa: il supporto del progettista

17:00 G&P Intech – Ing. Giorgio Giacomin – Direttore tecnico

Prevenzione e sicurezza sismica. Linea guida per Sismabonus

Prevenzione e sicurezza sismica. Linea guida per Sismabonus

