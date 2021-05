FIRE e Centrica Business Solutions organizzano un webinar dedicato alla transizione energetica, nel quale verrà spiegato come ridurre le emissioni di CO2, gestire meglio i costi e ottenere risparmi nel lungo termine. In seguito all’introduzione degli obiettivi di Net Zero in Italia sono diversi gli interrogativi sorti attorno al tema della transizione energetica e della decarbonizzazione.

Quali vantaggi stanno ottenendo le imprese sostenibili e com’è possibile bilanciare la propria responsabilità ambientale con gli obiettivi finanziari, anch’essi imprescindibili?

FIRE e Centrica Business Solutions cercheranno di rispondere a questo e molto altro attraverso un webinar in cui esperti del settore e ospiti d’eccezione spiegheranno perché decarbonizzare i processi e costruire un percorso sostenibile in azienda sia la strategia vincente per il prossimo decennio.

Decarbonizzare, infatti, non serve solo a ridurre le emissioni di CO2, ma permette di rispondere alle richieste di consumatori, fornitori e nuove normative, nonché di ottimizzare la gestione dei costi e ottenere risparmi nel lungo termine.

Transizione energetica e decarbonizzazione al centro del webinar

Il webinar mostrerà quale modello di business sostenibile è bene adottare e le azioni che le aziende dovranno svolgere per restare al passo con la transizione attraverso suggerimenti pratici e storie di successo italiane.

Si parlerà di corretta strategia energetica, di autoproduzione di energia, approvvigionamento di energia rinnovabile, efficientamento degli edifici e mobilità elettrica, strumenti necessari per creare nuove opportunità e migliorare le prestazioni aziendali, affrontare il cambiamento climatico e ottenere un vantaggio competitivo.

Chi parlerà nel webinar

Tra gli ospiti del webinar:

Cosetta Viganò di Elettricità Futura parlerà del ruolo delle fonti rinnovabili nel processo di transizione;

Daniele Francone, Business Development Manager di Centrica Business Solutions Italia, illustrerà come le aziende possono costruire una strategia di decarbonizzazione a lungo termine, utilizzando un mix di tecnologie, prodotti e servizi ad alta efficienza energetica e fonti rinnovabili e racconterà, insieme a Simona Piumatti, Direttore Generale di Saint-Gobain SEKURIT Italia e ad Alberto Alfieri, Presidente e AD del Gruppo Valeo Foods in Italia, due percorsi già intrapresi con successo;

Riccardo Rossi, della divisione Energy Marketing & Trading di Centrica, introdurrà le soluzioni di PPA, innovative opzioni di acquisto di energia rinnovabile, senza alcun investimento diretto e responsabilità gestionale.

