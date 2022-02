Proprio in merito alla costante evoluzione che interessa il settore SunCity propone un’attività formativa di qualità dedicata agli attori del mercato e, proprio nell’anno in cui il Gruppo SunCity compie 10 anni, il programma viene ulteriormente potenziato.

“In questo anno così importante abbiamo arricchito ulteriormente l’offerta formativa per i nostri SunCity Partner, ormai più di 200 in tutta Italia, e per tutti i numerosi professionisti che continuano a seguirci”– dichiara Pietro Pitingolo, Direttore Sales&Marketing di SunCity. – “Abbiamo puntato non solo a rafforzare le nostre partnership storiche con alcuni player leader di mercato, ma abbiamo anche stretto nuovi accordi, ampliando l’offerta formativa, con nuove tematiche e nuovi corsi tecnici, per consegnare nelle mani dei partecipanti tutto il necessario per competere nel mercato. Una piattaforma di e-learning ci aiuterà a dare una formazione continua e sempre aggiornata”.

La formazione dell’Academy SunCity

SunCity si impegna a proporre eventi formativi gratuiti di alta qualità, webinar settimanali organizzati a supporto della propria Community di SunCitizens alla quale vengono offerti strumenti e conoscenze che possano aiutare ad affrontare al meglio i cambiamenti del mercato e offrano spunti utili per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività energetiche.

Per poter raggiungere questo ambizioso obiettivo SunCity collabora con professionisti del settore energetico, tra cui, ad esempio, Huawei per inverter e sistemi di accumulo, Jinko Solar per pannelli fv, Delta Dore per la Building Automation, Wingate per gli infissi, Lokky per le tematiche assicurative, Immergas per le caldaie e molti altri appartenenti a settori di rilievo, come la mobilità elettrica.

Queste realtà di spicco interverranno durante gli appuntamenti, mettendosi a disposizione per dubbi, domande, supporto e approfondimenti, affiancando i professionisti interni a SunCity che, a loro volta, dedicheranno webinar specifici alle tante novità legislative e normative, guidando i partecipanti verso l’ottenimento degli incentivi e presentando i vantaggi del programma SunCity Partner.

Il programma di febbraio e marzo

Academy Febbraio:

14 Febbraio: HUAWEI – Soluzioni Residenziali e Accumulo

21 Febbraio: LOKKI – L’assicurazione per il Superbonus 110

24 Febbraio: DELTA DORE – Building Automation e Superbonus 110

28 Febbraio: SUNCITY – Il Fotovoltaico Industriale. Come selezionare nuove opportunità

Academy Marzo:

3 Marzo: SUNCITY – Il Fotovoltaico Industriale. Quali sono le verifiche necessarie

9 Marzo: SUNCITY – Il Fotovoltaico Industriale. Aspetti normativi e casi pratici

14 Marzo: HUAWEI – Il Revamping e le Soluzioni C&I secondo HUAWEI

22 Marzo: Immergas – Sistemi ibridi e in sola pompa di calore. Le soluzioni Immergas per il nuovo e per l’esistente

28 Marzo: SUNCITY – Perchè diventare SunCity Partner? Partecipa e Scoprilo!

